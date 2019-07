Santa Lucía: la Municipalidad solicita que el hospital gestione la provisión de medicamentos

El intendente de Santa Lucía, José Sanánez, encabezó ayer una conferencia de prensa en la que solicitó a la dirección del hospital local colaboración para la gestión y provisión de medicamentos, ya que aducen faltante y deben hacerse cargo desde la Comuna.

Acompañó a Sanánez, la secretaría de Asuntos Comunitarios, Eliza Maricel Martínez. En diálogo con medios locales, Sanánez sostuvo que apeló a una conferencia “porque si envío nota (al hospital), puede caer en saco roto y con la salud no se juega”. Seguidamente dijo: “Les quiero mostrar todas las recetas, que vienen del hospital al CIC y de las salitas”.

Por lo que expresó: “Tengo que tratar de resolver los problemas de la comunidad, en lo que respecta a las tareas que le corresponde al Municipio, y le solicito gentil y humildemente a la Directora del hospital que, por lo menos en esta época invernal, pida un refuerzo de medicamentos de parte de la Provincia, porque de esta manera vamos a poder estar cumpliendo con toda la gente de Santa Lucía”.

Seguidamente, enumeró que “amoxicilina, paracetamol, ibuprofeno, salutamol, betametazona son remedios básicos que nos están pidiendo”.

En tanto que advirtió: “Si el hospital no instrumenta todo lo que le haga falta para recibir más remedios, va a haber un caos, porque el Municipio no va a poder abastecer a toda la gente”.

Luego tomó la palabra Martínez, quien además está a cargo del Centro Integrador Comunitario (CIC). En cuanto al mecanismo para acceder a un medicamento, explicó que “el paciente va con la receta, y con eso retira del CIC o de las salas; la receta queda y lleva el medicamento”. Luego consideró que “es de público conocimiento que cuando nosotros no podemos proveer algún medicamento y recurren al hospital, le dicen que ‘no se atendió acá’”; aunque añadió: “Tampoco tienen acceso los que se atendieron en consultorios privados”.

Por otro lado, el Jefe comunal aclaró que “las tarea específicas del Municipio no es solamente salud, es un área. La tarea específica del hospital, es la salud”.

Además anunció que “voy a hablar con el Gobernador en estos días. Sé que si le planteo esta falencia, sé que va a investigar y hacer todo lo posible para que se denuncie”, agregó.

Odontología

Respecto a este servicio, Martínez precisó que “las personas son derivadas del hospital, para todo tipo de atención, porque acá (CIC) no solamente se hace extracciones, sino todo tipo de arreglo odontológico, incluido prótesis, con el costo importante que ello supone. Son derivados del hospital, incluso algunas veces con la medicación”, reiteró. Por lo que manifestó que “estamos comprobando que no se entregan medicamentos, no sabemos los motivos”. Ante esto, la funcionaria admitió que “a veces sentimos esa impotencia de decir ‘no hay, no tenemos’, realidad que duele un montón”.

Por su parte, Sanánez, dijo: “Arreglos odontológicos no se hacen prácticamente en el hospital, se hace todo en el CIC, se hacen extracciones, arreglos de todo tipo y prótesis. De modo que yo, como Intendente, le digo a la Directora del Hospital le pido que me ayude, porque nosotros no podemos estar dándole todos los remedios a la gente que viene pidiendo del hospital. Sobre todo la gente que viene a pedir es humilde y no tiene, le pido que me ayude y gestione para tener más remedio en el hospital”.

Desde este diario se intentó comunicar con el Ministerio de Salud Pública, lo cual resultó infructuoso.