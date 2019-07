Paso: relevamiento para definir dónde ubicarán controles de velocidad

En base a un requerimiento de la Municipalidad de Paso de la Patria, el área de Tránsito y Seguridad Vial de la Provincia activó un sistema a fin de realizar un relevamiento para determinar la velocidad a la que circulan los rodados en el área urbanizada. Este contralor lo realizan desde un vehículo que ahora está en la Ruta Provincial Nº 9, más precisamente en el acceso a la localidad. Luego, la citada camioneta se irá apostando en diferentes tramos de la misma carretera.

Al ser consultado por El Litoral, el intendente Guillermo Osnaghi comentó que iniciaron gestiones ante Provincia y Nación para definir qué medidas pueden adoptar para tratar de evitar excesos de velocidad en la ruta de acceso a la comuna. Teniendo en cuenta que ambos márgenes de esa vía de comunicación están poblados.

Precisamente, en respuesta a lo planteado desde la Comuna, “nos mandaron una camioneta de Tránsito provincial para realizar un relevamiento, principalmente para determinar la velocidad a la que pasan los diferentes tipos de medios de transporte. Hasta ahora, una de las opciones es colocar un tótem de control, pero todavía no está nada definido. Estamos en la etapa de estudio y por eso aguardaremos los resultados del relevamiento”, manifestó el Jefe comunal.

En este contexto, cabe recordar que -a mediados del mes pasado- se registró un accidente entre un automóvil Renault Kwid y una moto conducida por un joven oriundo de Paso de la Patria, que luego falleció en el Hospital Escuela.

Por este accidente fatal registrado en la ruta de acceso, más específicamente frente al barrio Frutilla, un grupo de vecinos interrumpió el tránsito por la zona.

En aquella jornada, autoridades comunales fueron hasta ese lugar y se comprometieron a adoptar medida para reducir los riesgos de futuros accidentes.

“Lamentablemente ya son varios los hechos fatales que se registraron en esa zona”, señaló Osnaghi, quien aclaró que “por eso, en los próximos días el control se trasladará al tramo en el que está ubicado el barrio Frutilla”.

En paralelo a ese relevamiento, el Intendente aseveró que ya intensificaron las campañas de educación vial y los controles que -entre otras cuestiones- incluyen la exigencia del uso del casco por parte de los motociclistas.

Por último, Osnaghi reiteró que el relevamiento continuará y aclaró que no avanzarán con los siguientes pasos administrativos de la instalación de un sistema de control, “hasta tanto no tengamos los datos concretos que surgirán del informe de la dirección de Tránsito y Seguridad Vial de la Provincia”.