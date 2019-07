Las listas internas del PJ se juegan su última carta para intentar llevar la boleta F-F

En el peronismo la bronca no cesa ante la posibilidad de que solo una lista de precandidatos sea la bendecida para adherirse a la boleta de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Las cinco listas restantes irán a la Justicia y no harán caso a la decisión de los apoderados nacionales e imprimirán boletas completas.

Mayor fue la queja de los peronistas al enterarse de que el binomio Macri-Pichetto estará en las tres boletas de los precandidatos a diputados nacionales.

Lo mismo hará el frente Consenso 2030, que lleva como candidatos a Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, que en Corrientes tiene dos grillas de precandidatos a legisladores nacionales.

Los peronistas esperan que la Cámara Electoral Nacional convoque a una audiencia de conciliación a los integrantes de la fórmula para que encuentren una salida política que libere a los jueces de la responsabilidad de terciar en la discusión.

El primer paso lo dio Rodolfo Martinez Llano que, en la audiencia de apoderados en relación a las boletas, confirmó la decisión de ir con boleta completa llevando la fórmula presidencial.

El juez tomó nota y ninguno de los 20 apoderados realizó cuestionamientos.

Luego, el Juzgado tomó conocimiento de la comunicación de los apoderados nacionales de la lista Celeste y Blanca del Frente de Todos de precandidatos a presidente y vice de la Nación, que autorizaron para que solo la lista de La Cámpora pudiera llevar adosada la boleta de los precandidatos Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner.

Sin embargo, en la nota elevada a la Junta Electoral del Frente de Todos no prohíben explícitamente que otras listas puedan incluir en sus boletas a la dupla de precandidatos presidenciales.

“Tenemos la firme decisión de ir con boleta completa, creemos que pueden judicializar, pero esperemos que no se resuelva en la Justicia algo que pertenece a la política”, insistió Martinez Llano, precandidato a diputado nacional.

“Esto no solo pasa en Corrientes, sino en todos los distritos. Llevar la lista completa es un trámite que termina siendo comunicado a los distintos juzgados electorales”, agregó.

Adelantó que podrían existir algunos cuestionamientos: “Esperemos que no haya cuestionamientos o intentos de judicialización. Esperemos que no intenten resolver por la vía de la Justicia lo que le compete a la política”.

Aseguró que la decisión no tiene fundamentos legales, sino que responde a fines políticos.