Asesinaron a puñaladas a un niño y señalaron al padre por maltratos

Un niño de 12 años que estaba desaparecido desde el miércoles último en la ciudad santafesina de Recreo fue asesinado de 15 puntazos y su cuerpo fue arrojado en un descampado cercano a su casa, mientras los investigadores intentan determinar si el crimen está vinculado con un hecho de violencia intrafamiliar, informaron fuentes policiales.

La madre del niño responsabilizó del hecho a su ex marido y a su actual pareja y sostuvo que su hijo sufría malos tratos por parte de ambos.

“Yo pido justicia por mi hijo y que los culpables paguen, especialmente el padre, culpable con la madrastra”, aseguró María, madre de Diego Román, a Aire Digital de Santa Fe.

La mujer explicó que no tenía comunicación con sus hijos, entre ellos Diego, desde que se separó de su marido y lo acusó de “incomunicarla” con ellos.

“Las veces que vine a Recreo a visitar a mi familia, él me amenazó que no me acercara a los chicos porque yo para ellos ya estaba muerta. Intenté estar con ellos, los iba a ver a la canchita a la que siempre iban y ellos me miraban y lo veían a él y se iban lejos de mí”, relató María.

Según la mujer, los chicos eran sometidos a malos tratos y su hija de nombre Juliana “se escapó hace seis meses” por ese motivo.

“Me dijo que se iba porque estaba cansada del maltrato del padre y me contó que la madrastra maltrataba a todos”, destacó.

Sobre el día de la desaparición de Diego, dijo que su ex marido no le avisó nada y que se enteró por sus hermanas, sobrinos y amigos.

“Yo voy a hacer justicia por mi hijo, así tenga que hacer justicia por mano propia”, advirtió la mujer, quien hacía cinco meses que no veía a su hijo.

El presidente del club Social Central Oeste, Jorge Vicente, donde el niño jugaba al fútbol, encontró su cuerpo entre la vegetación de un descampado cercano a su casa cuando recorrían la zona con varios profesores y una madre, en el marco de la búsqueda con la Policía.