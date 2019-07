En emergencia del Pediátrico se atiende por día a 450 niños, más del 60% por respiratorios

En Emergencias del Hospital Juan Pablo II de esta Capital están atendiendo a unos 450 niños y más del 60% se acercan al centro de salud por problemas respiratorios. Los casos van desde consultas simples hasta graves que deben ser asistidos en la terapia intensiva.

Además, especialistas sostienen que la atención por estos síntomas continuará durante todo el mes de julio y principios de agosto. Esperan que el pico de consultas se dé a mediados de este mes.

“Estamos con muchos niños con problemas respiratorios, se mantiene la cifra de días atrás, estamos atendiendo en el área de emergencia unos 450 niños por día y estimamos que este número va a aumentar en los próximos días. Los chicos que teníamos con gripe ya fueron dados de alta”, dijo ayer a El Litoral la jefa de Infectología del Pediátrico, Andrea Gajo Gane de Borda.

En cuanto a las bajas temperaturas que se esperan que continúen en los próximos días, comentó que favorece a que las personas se agrupen más en un mismo lugar y esto a su vez la propagación del virus respiratorio. Esperan que aumente el número de atenciones hasta principios del próximo mes.

“En el hospital tenemos muchas consultas y la terapia intensiva hoy estaba con sus 15 camas ocupadas. En la terapia están todos los pacientes graves, no sólo por respiratorios”, señaló. Los niños que tuvieron que ser internados en terapia fue porque les costaba respirar y no respondieron a las atenciones previas.

También indicó que hubo casos de neumonías graves, es decir, se presentan desde enfermedades respiratorias leves hasta graves.

Los 450 niños que se atienden en emergencias no son todos por enfermedades respiratorias sí más del 60% son observados por este motivo. Luego, están los niños que se atienden por consultorio con turno. A ellos se suman las derivaciones por día de niños del interior provincial.

“Destaco el trabajo de los médicos que atienden en la emergencia, hacen un trabajo excelente. Durante el verano se suele atender a no más de 300 pacientes en emergencia por día, sólo por el tema del estreptococo se llegó a atender a 600 niños y la mayoría fue sólo por consulta. El Pediátrico está preparado por el recurso humano con el que se cuenta y la tecnología disponible, para atender a más personas de las que hoy se atiende”, sostuvo la infectóloga Gajo Gane a este diario.

En este marco, recordó que no es el frío lo que enferma, “directamente el frío no es el que nos enferma, son varios factores que se generan en torno al frío los que nos resfrían”.

“Cuando hace frío tendemos a agruparnos en lugares cerrados. El estar más cerquita y en ambientes cerrados favorece la propagación de los virus respiratorios, estos son estacionales. El frío afecta la movilidad de los pelitos de la nariz y de la vía respiratoria, estos funcionan como escoba barriendo todo lo que entra que no debería: polvo, partículas ambientales, virus etc. Al estar la escoba sin muchos pelos, no barre bien y deja que los virus nos enfermen con más facilidad”, describió la especialista.

A la vez, la doctora remarcó la importancia de la vacunación antigripal sobre todo en menores de dos años.