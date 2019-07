Venezuela liberó a 22 presos políticos a pedido de la ONU

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ordenó la liberación de la jueza María Afiuni (detenida desde 2009) y otras 19 personas privadas de libertad tras ser arrestadas en manifestaciones contra el gobierno, informó el embajador de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Jorge Valero.

“Efectivamente la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU Michelle Bachelet estuvo en Venezuela, se entrevistó con el presidente Maduro y le solicitó la libertad de varias personas, específicamente de la jueza Afiuni y de otros 19 venezolanos.

Tras ello, “ayer (jueves) el presidente Maduro emitió un decreto mediante el cual se pone en libertad”, dijo el diplomático en una entrevista concedida al servicio oficial de noticias ruso Sputnik.

Por su parte, Bachelet había adelantado a la prensa poco antes la liberación de 22 personas entre las que se encontraría la jueza y el periodista chileno-venezolano Braulio Jatar, detenido en 2016 por presunto lavado de dinero.

Valero agregó que la liberación incluye a un grupo de jóvenes detenidos en protestas, cuyos nombres no fueron detallados.

Además, indicó que también a través de la mediación de Bachelet se logró el 2 de julio la liberación y deportación de un grupo de 59 colombianos detenidos desde 2016.

Afiuni fue detenida en 2009 y encarcelada por orden del ex presidente Hugo Chávez, quien criticó una de sus sentencias contra el empresario Eligio Cedeno, que había sido acusado de corrupción.

Desde 2011 cumplía arresto domiciliario tras haber denunciado que fue violada en la cárcel y no recibió asistencia médica.

El embajador destacó que sólo se liberó a personas que habían incurrido en delitos menores, es decir “no por crímenes abominables”, pero no precisó si obtuvieron libertad plena o bajo medidas cautelares.