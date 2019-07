El puntero Cambá Cuá igualó sin goles en su visita a Mburucuyá

Cambá Cuá empató en su visita a Mburucuyá en un partido correspondiente a la duocécima fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol.

El Rojo igualó 0 a 0 ante el Chacarero en un escenario siempre complicado, como lo es el estadio Municipal de Mburucuyá.

La tarde ofreció complicaciones casi desde el comienzo del juego, ya que a los 12 minutos del primer tiempo se fue expulsado el defensor Víctor Montiel en la formación inicial del elenco dirigido por Walter Zacarías. El árbitro Javier Magnago le sacó la tarjeta roja luego de una dura infracción del “Monito”.

No obstante, la visita se reacomodó y no sufrió mayores sobresaltos. Aunque careció de profundidad en su juego de ataque y el partido cayó en un pozo, al menos para las aspiraciones del conjunto capitalino. Mburucuyá, en tanto, no supo aprovechar la diferencia numérica en el campo de juego.