Encuentros en el estadio de las “Mil”

En el estadio del club Malvinas 1536 Viviendas se disputarán hoy encuentros correspondientes al Torneo Apertura que organiza la Asociación Correntina de Fútbol de Salón. Con la programación de hoy se completará la sexta fecha de la Primera A y la séptima en la Primera B y C.

El detalle de partidos, con sus respectivos horarios y categorías, es el siguiente:

8.45 (Primera C) Milenium vs. Aplanadora, 10.00 (Primera C) Deportivo Sur vs. Barrio San Martín, 11.00 (Primera C) Juan de Vera vs. Olimpo, 12.00 (Primera C) Sportivo vs. Deportivo Armenia, 13.00 (Primera B) Juniors vs. Jaguares, 14.00 (Pimera B) San Pantaleón vs. 17 de Agosto, 16.00 (Primera B) Libertad vs. Sporting Cristal, 17.00 (Primera A) Panadería Romero vs. El Cosmos, 18.30 (Primera A) Olimpia vs. Cruz Diablo, 20.00 (Primera A) Pingüinos vs. Bañado Norte y 21.30 (Primera A) Complejo Oriana vs. Deportivo Cichero.