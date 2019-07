Por iniciativa de los estudiantes, la Comuna aplicará plan de educación sexual integral

En Esquina, el año pasado, funcionó el primer Concejo de la Juventud. Un espacio de participación del cual surgieron varias propuestas que luego, con el aval del cuerpo deliberativo, se transformaron en normas. Este es el caso del programa municipal de educación integral que fue aprobado y se implementará para fortalecer la concientización sobre la necesidad de adoptar medidas de prevención y evitar así, la proliferación de enfermedades.

Este tipo de problemática fue motivo de debate entre quienes, durante el segundo semestre del 2018, fueron parte del legislativo estudiantil. Pero no sólo hablaron sobre el tema sino que además, entre las propuestas que aprobaron, incluyeron la creación de un programa municipal de educación sexual integral. Esa iniciativa luego fue girada al recinto del Concejo Deliberante que, semanas atrás, convirtió en ordenanza la creación del citado plan.

Previo a ello, “en comisión se trabajó con los integrantes de la Secretaría de Salud Municipal porque será esa área la encargada de implementar el programa”, contó el edil y coordinador del Concejo de la Juventud, José Gutiérrez en diálogo con El Litoral. Si bien la reglamentación de la mencionada normativa estará a cargo del Ejecutivo, aseveró que la Comuna tiene un equipo interdisciplinario que se ocupará de brindar educación sexual integral no sólo en las aulas sino también en los diferentes barrios y entidades locales.

“Es importante este tipo de acciones, especialmente porque hubo un aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual”, señaló el concejal. Precisamente, el mes pasado, desde el hospital local advirtieron sobre un incremento de pacientes con ese tipo de afecciones e incluso indicaron que en el último semestre fallecieron dos de ellos.

“No se trata sólo de evitar embarazos no deseados, sino de cuidarnos para no contraer enfermedades y para ello es trascendental el uso de preservativos”, comentó Gutiérrez. Al mismo tiempo, destacó que “por eso es valioso la aplicación de este tipo de programas y que este haya surgido desde el espacio de los estudiantes”.

Nuevo período

Quienes fueron electos para integrar el Concejo de la Juventud 2019 “asumirán el 15 de agosto”, adelantó Gutiérrez a este diario. Previo a ello, tal como sucedió el año pasado, los estudiantes participan de una serie de capacitaciones.

La primera de ellas se concretó el último jueves y estuvo a cargo del letrado y ex convencional Angel Ramírez, quien disertó sobre la Carta Orgánica Municipal. Esa jornada comenzó con las palabras de bienvenida por parte del intendente Hugo Benítez, el viceintendente y presidente nato del recinto, Carlos Oviedo, el secretario general de la Comuna Luis Ojeda y la directora de la Juventud Camila Díaz.

“Luego del receso invernal habrá otras dos charlas: reglamento interno y técnicas legislativas”, afirmó Gutiérrez, quien subrayó la importancia de que los jóvenes participen activamente de la vida institucional de la Municipalidad de Esquina.