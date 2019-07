Moyano: La inmensa mayoría de los trabajadores van a votar al Frente de Todos

Moyano reiteró su respaldo al Frente de Todos, al ratificar: "Por supuesto que voy a votar a Alberto Fernández y Cristina Kirchner como la mayoría de los trabajadores".

"La inmensa mayoría de los trabajadores va a votar la fórmula Fernández-Fernández porque la gente no creo que tenga confianza en que este Gobierno puede tener actitudes políticas para beneficiar a los trabajadores", aseveró el dirigente en declaraciones a FM Futurock.

Señaló, en ese sentido, que "muchos trabajadores van a votar a la fórmula Fernández-Fernández aunque sus dirigentes estén enrolados en otro sector político".

Ante una consulta sobre una eventual medida de fuerza del sindicalismo antes de las elecciones, Moyano advirtió que "no se puede descartar nada porque estamos viviendo situación muy difícil, la situación empeora cada día. Es una situación muy dolorosa para los argentinos".

Sin embargo, el dirigente consideró que "hacer un paro hoy capaz es utilizado por los medios para distorsionar el reclamo".

Moyano cuestionó por otra parte el acuerdo Mercosur-UE, al considerar que ese convenio "va a perjudicar la mano de obra argentina" y destacó la importancia de conversar con los legisladores de todos los bloques para que la iniciativa sea rechazada por el Congreso.

"No creo que haya que negociar nada con el Gobierno, porque eso trae como consecuencia modificar reforma laboral y llevarla al extremo de quitarle derechos a los trabajadores", aseveró el dirigente, quien anticipó que los gremios preparan una marcha para rechazar ese acuerdo.

Finalmente y respecto a una supuesta vulnerabilidad del sistema de escrutinio provisorio para las próximas elecciones, Moyano advirtió que "están haciendo lo imposible para no irse del poder porque sus mandantes, como Estados Unidos, lo están obligando a que resistan la voluntad de la gente".

"Me parece que por más que hagan no va a ser posible que esta gente siga estando porque si no vamos a vivir una tragedia mucho mas profunda", enfatizó Moyano.