Vecinas del Patono formaron merendero para los niños

En el asentamiento del barrio Patono, ubicado al Sur de la ciudad, un grupo de vecinas organizaron un merendero con el objetivo de poder brindar ayuda alimentaria a decenas de niños y niñas en situación de vulnerabilidad que habitan en el lugar. Se trata de una zona donde viven más de cien familias carenciadas con riesgos ambientales, y las organizadoras solicitan asistencia con alimentos para poder continuar con la tarea, debido a la falta de asistencia estatal.

Asimismo, las organizadoras del merendero también solicitan colaboración con ropas y abrigos para los pobladores del lugar sobre todo en esta temporada de invierno.

El asentamiento del barrio Patono cuenta con unas 150 familias en situación de vulnerabilidad, que habitan terrenos de manera irregular desde hace varios años y donde no cuentan con accesos formales a servicios e infraestructura, así como también hay zonas con riesgo ambiental debido a que las precarias casillas se ubican en las inmediaciones de desagües pluviales a cielo abierto. Dentro del contexto de precariedad, un grupo de vecinas se organizaron para conformar un merendero donde poder brindar asistencia alimentaria a decenas de niños y niñas del lugar.

A través de las redes sociales, las organizadoras del merendero del asentamiento del Patono solicitaron a la comunidad colaboraciones con alimentos no perecederos como leche en polvo, chocolatada o panificados para ofrecer a los chicos que asisten. Ayer los miembros del merendero realizaron una olla de chocolatada con galletitas y cereales para los asistentes y reiteraron el pedido de ayuda.

Desde el Foro de Organizaciones Vecinales señalaron a El Litoral que el merendero comenzó a funcionar ante la necesidad de ayudar a los niños y niñas en situación de vulnerabilidad y que hasta el momento no cuentan con asistencia oficial por lo que solamente pueden trabajar una sola vez a la semana. La intención es poder funcionar durante más días, pero para cumplir con ese objetivo deben contar con mayores insumos y materiales para poder ampliar su ayuda.

Desde el merendero indicaron que los interesados en colaborar pueden comunicarse al 3794253719.