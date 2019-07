Ferroviario y Mandiyú quedaron a mitad de camino e igualaron sin goles

El partido prometía y si bien por momentos cumplió con las expectativas previas, tanto Ferroviario como Deportivo Mandiyú quedaron a mitad de camino con su empate 0 a 0. El juego disputado en el estadio Juan Carlos Vallejos del club Verdolaga le puso cierre a la duodécima fecha del Torneo Oficial de Primera División A de la Liga Correntina de Fútbol, que tiene a Cambá Cuá como único líder 8 puntos por encima de sus escoltas Ferroviario y Boca Unidos.

Comenzó inyectado el partido, ya que a los 15 minutos de acción ambos equipos ya habían coqueteado con el gol. Ferroviario desperdició una clara chance tras un centro de Juan Martín Kuchack y con una mediavuelta de Ramón Mambrín que se fue por encima del travesaño. Mandiyú dispuso de dos claras ocasiones, gracias a la presión de sus atacantes para robar balones, pero en las dos jugadas se lució el arquero local Jamil Jara para tapar un mano a mano frente a Alexis Fleita y otro ante Carlos Rolón Segovia.

Luego no pasó demasiado, salvo un disparo de Nicolás Ferreira, de media distancia, que no trajo grandes complicaciones para el arco defendido por Elías Hernández.

De arranque en la segunda parte, el Tren Verde parecía mejor plantado que el Albo y por poco no convierte tras un tiro al arco de Ferreira en que Hernández dio rebote, pero no lo aprovechó Germán Strillevsky, quien definió alto.

Mandiyú mejoró con el ingreso de Julián Silva y los minutos finales fueron de la visita, pero también fracasó de cara al gol: primero Fleita remató desviado tras una asistencia del propio Silva; luego Jara volvió a lucirse para tapar un tiro cruzado de Ariel Blanco.

La última fue de Ferro cuando Strillevsky asistió a Juan Martín Kuchack, pero Hernández le cerró los caminos en el mano a mano al Tanque del Verdolaga.