D’Onofrio fue a Suiza a declarar al TAS

El plantel de River Plate retornó ayer a Buenos Aires luego de más de dos semanas de pretemporada en Estados Unidos pero el presidente, Rodolfo D’Onofrio, no viajó con la delegación ya que se fue a Suiza para declarar en el TAS por el reclamo presentado por Boca Juniors.

El equipo dirigido por Marcelo Gallardo llegó al país pasadas las 10 y los futbolistas fueron licenciados hasta el miércoles, cuando retomarán los entrenamientos de cara al primer compromiso oficial del segundo semestre del año, que será por Copa Argentina.

El “millonario” estuvo más de dos semanas en Estados Unidos donde realizó la parte más exigente de la pretemporada y disputó dos amistosos: triunfo por 5-1 ante Chivas, en San Diego, y victoria 2-0 frente a América, también de México, en Seattle.

“Hacemos un balance muy positivo de la pretemporada. El gran objetivo es la Copa Libertadores”, manifestó el volante Bruno Zuculini en diálogo con la prensa en el aeropuerto de Ezeiza.

“Estamos preparados para lo que viene”, agregó el ex Racing Club en referencia al duelo del próximo martes ante Gimnasia y Esgrima de Mendoza, en San Luis, por la Copa Argentina.

Luego, River se enfocará en la serie por los octavos de final de la Copa Libertadores de América ante Cruzeiro, de Brasil, cuyo primer partido se jugará el martes 23 en el estadio Monumental y la vuelta será el 30 en Belo Horizonte.

El que no retornó al país junto a la delegación riverplatense fue el titular del club, Rodolfo D’Onofrio, quien desde Los Angeles viajó hacia la sede del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) en Lausanne, Suiza, para declarar por el reclamo presentado por Boca Juniors tras la final de la Copa Libertadores 2018.