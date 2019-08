Colegio Nacional San Martín de Corrientes 1869/2019 (*)

El 2 de agosto se cumplen 150 años de la fundación de nuestro Colegio Nacional. Fue obra de la “Generación del 80”, la más trascendente de nuestra historia.

Se inició bajo la conducción del educador irlandés Patricio Fitz Simon, y durante su larga marcha educadores de vocación forjaron una juventud con valores, espíritu de superación y esperanza.

Con mis condiscípulos ingresamos en 1946 y egresamos en 1950 como “bachilleres sanmartinianos”.

Con los relucientes primeros pantalones largos empezamos a ser jóvenes, ese estado especial que descubre un horizonte inmenso que es la vida, lleno de desafíos y objetivos de mejoramiento, que convoca a ser protagonistas activos y no meros espectadores de las cosas de su tiempo.

Compartimos esa experiencia con compañeros venidos de Ituzaingó, Concepción, Saladas, San Roque, el Paraguay, Bermejo, Mercedes, San Justo (Santa Fe) y el Chaco. El prestigio del Colegio Nacional era convocante y gravitó en toda nuestra región.

En ese paso por las aulas forjamos amistades para siempre. Hermanos del corazón. Al concluir esa etapa, nos dispersamos por el mundo con vocación de estudio y de trabajo. No nos olvidamos de nuestros afectos ganados, los valores que nos inculcaron, las mil anécdotas que alegran la vida. En esta fecha tan emotiva hay ausencias que mandan y silencios que obligan, sacudiendo nuestros corazones ya fatigados, que se reanima con tan gratos recuerdos.

No los olvidemos nunca.

En el frontispicio de una famosa universidad dice: “Las horas pasan. Daréis cuenta de ellas”. El Colegio Nacional “General San Martín” de Corrientes, al cumplir 150 años, da cuenta de su tiempo con honra y lúcida trayectoria.

Quiera Dios que esa antorcha que se encendió en Corrientes hace un siglo y medio para iluminar el camino de la juventud brille por siempre.

(*) Por Ricardo G. Leconte