Muerte tras cirugía mamaria: la clínica contradijo al médico

Alfredo Ciocca, abogado de la clínica en la que murió una mujer de 33 años tras una cirugía mamaria, aseguró que el aparato respirador con el que se realizó la intervención “no presentaba ningún problema”. Sin apuntar directamente al profesional que realizó la operación, Ciocca explicó cómo fue la intervención.

“Estamos esperando que se realice la pericia con el correspondiente perito porque nuestra posición es que el aparato respirador no presentaba ningún problema, tal es así que mi asistido el miércoles a la mañana tuvo una intervención de más de cuatro horas de duración, la cual se desarrolló normalmente”, puntualizó.

“En principio será una cuestión de carga probatoria determinar si él como dueño de la clínica es responsable o no. En principio el aparato respirador lo realizaba una empresa privada hace mucho tiempo y tenía todos los service que el mismo servicio técnico pedía”, indicó Ciocca. “Según lo que me dice mi asistido, el aparato funcionaba perfectamente y tiene todos los requisitos que exigen”, reiteró.

Sol Arbach falleció el viernes pasado luego de someterse a la corrección de una prótesis mamaria, por encapsulamiento, en el Centro Privado de Cirugía Plástica “Dr. Rafael Cinelli”, de la ciudad de Córdoba.