Agilizan sentencia, tras aplicación del protocolo local de oralidad

n Desde junio está vigente el protocolo de oralidad en la provincia. Algunos de los primeros resultados en el fuero civil y comercial comienzan a visualizarse con la agilización de sentencias. Este fue el caso de una demanda que inició Sadaic y que, finalmente, en aproximadamente medio año obtuvo resolución.

En uno de los primeros casos en los que comienzan a darse a conocer los resultados de la aplicación del protocolo de oralidad, el Juzgado Civil y Comercial Nº 12, a cargo del doctor Pablo Teler, dictó sentencia en una causa por cobro de pesos. La demanda se inició en diciembre del año pasado, pero fue abordada en el marco del protocolo de oralidad que rige para la provincia de Corrientes desde el 1 de junio de este año.

El magistrado logró que, en un plazo no mayor a ocho meses, la demanda de la Sociedad de Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic) tuviera una respuesta. La entidad reclamaba a un carrito, que se apostaba en la costanera, que abonara el arancel de derecho de autor por la transmisión de música. El monto cuestionado era de $35.210,78.

El lunes 6 de agosto se realizó la audiencia preliminar y el Juzgado propuso a Sadaic y al comercio una fórmula conciliatoria. Ambos aceptaron el monto total de $60 mil de capital e intereses a pagar en 12 cuotas. También, se pactó una suma de honorarios a pagar en igual tramo, del 1 al 10 de cada mes. De esta manera, de inmediato el magistrado dictó sentencia.

El protocolo

Desde el 1 de junio rige en la provincia de Corrientes la oralidad en las audiencias de los juicios civil y comercial, laboral y contencioso administrativo. La reducción de los plazos totales del proceso de conocimiento civil, a través del control efectivo de la duración del período de prueba implementando la videograbación de audiencias; la concentración de la prueba en audiencias orales; el aumento de la calidad de las decisiones jurisdiccionales a través de la proximidad del juez con las partes (ciudadanos y abogados) son algunos de los objetivos propuestos. Hacia la comunidad, en tanto, la finalidad es aumentar la satisfacción para con el servicio de justicia, según informaron desde el Superior Tribunal de Justicia (STJ).

Las audiencias orales constituyen una instancia fundamental, ya que el magistrado intenta conciliar a las partes y, de no arribar a un acuerdo, debe decidir qué pruebas serán admitidas. El ciudadano y su abogado contarán con dos audiencias: una preliminar y una final o de prueba.

Esta segunda es la que será filmada y debe celebrarse entre 30 a 120 días de la primera. Allí, el juez personalmente recibe las declaraciones de los testigos, informativas y periciales, y de las partes, y los abogados realizan su alegato de manera oral de modo voluntario.

Luego, se dicta sentencia, y se prevé que ello se logre en menos de un año, cuando en la actualidad, los plazos se extienden por dos o más años. Desde el STJ aseguran que el protocolo de oralidad no modifica el Código Procesal Civil y Comercial, sino que lo complementa, sin violentar artículos o principios de las constituciones ni de Corrientes ni de la Nación.

El proceso continúa siendo escrito y se siguen utilizando los mismos medios de prueba del Código Procesal Civil y Comercial (Cpcc). Lo que añade el protocolo al procedimiento es una segunda audiencia, llamada audiencia final, que será filmada y no escrita, porque en ella se concentra toda la producción oral.

Esta implementación obedece a una política del STJ que defiende la duración de plazos razonables en los procesos y a la propia normativa del Cpcc vigente, que desde el año 2000 dispone que son deberes de los jueces: asistir a las audiencias de pruebas y realizar personalmente todas las diligencias procesales, según consta en el artículo 34 inciso 1 Cpcc; concentrar en un mismo acto o audiencia todas las diligencias, según consigna el artículo 34 inciso 5 b) de la misma norma; y recibir todas las audiencias testimoniales el mismo día (artículo 431 del Código Procesal Civil y Comercial).