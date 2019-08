Beijing exigió a Estados Unidos que deje de interferir en Hong Kong

El gobierno chino exigió ayer a Estados Unidos que “deje inmediatamente de interferir” en Hong Kong y de proporcionar apoyo a las manifestaciones en esta Región Administrativa Especial donde la ola de violencia y protestas asoló la economía “como un tsunami”, según reconoció la jefa ejecutiva, Carrie Lam.

La portavoz de la cancillería, Hua Chunying, respondió así al Departamento de Estado de EE. UU. cuya oficina criticó a la prensa china ayer por revelar información personal de un diplomático estadounidense que se reunió con activistas hongkoneses.

Hua señaló que Washington debería “reflexionar” sobre sus palabras y hechos y pidió a ese país que no use a los medios para atacar o culpar a los gobiernos de otros países.

“La parte estadounidense ha intervenido con frecuencia en los asuntos de Hong Kong, lo que inevitablemente conducirá a la indignación del pueblo chino, incluyendo a los compatriotas de Hong Kong”, dijo.

La jefa ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam, reconoció tras una reunión con líderes empresariales que las protestas en la ex colonia británica -que ya cumplieron su novena semana- han asolado la economía del territorio chino “como un tsunami”.

Las marchas, que comenzaron a fines de marzo, iban inicialmente dirigidas contra un polémico proyecto de ley de extradición de detenidos a la China continental -en lo que, según la oposición, podría comportar una violación de los derechos de los detenidos por falta de garantías judiciales.