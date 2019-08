Colectivos: en el Simu sellaron acuerdo y garantizan servicio

Tras la desactivación de la medida de fuerza que la UTA seccional Corrientes había convocado por incumplimiento del pago de la escala nacional y un remunerativo extraordinario de 16 mil pesos, ayer se llevó a cabo un nuevo cónclave del Sistema Integrado de Movilidad Urbana (Simu) donde las partes limaron asperezas y terminaron de definir los últimos detalles del acuerdo alcanzado a contrarreloj el miércoles 7. Desde la Secretaría de Transporte aseguran que el servicio está garantizado hasta septiembre, mes donde nuevamente se discutirá un nuevo porcentaje de incremento de las paritarias 2019, además aseguraron que una posible suba del precio del boleto urbano de pasajeros no formó parte de la agenda tratada en la reunión.

Tras el cuarto intermedio que se determinó el miércoles, ayer el Simu integrado por los miembros del Ejecutivo, concejales, empresarios y trabajadores, se reunieron en la Comuna y consultado sobre el cónclave, el secretario de Transporte de la Comuna, Jorge Sladeck, dijo que “las partes han terminado de consensuar algunos detalles del acuerdo alcanzado y que quedaron pendiente el miércoles en lo referente a la antigüedad y otros detalles”.

Mientras que en lo que respecta a los pormenores del acuerdo dijo que “las empresas se comprometieron a pagar el 20% de incremento de acuerdo a la escala nacional y en cuotas los $16.000 no remunerativos, respetando la antigüedad y viáticos. Y hoy en el encuentro continuamos con estos detalles con la intención de acortar las distancias y garantizar el servicio a los usuarios como poder conferente que somos”.

Y si bien no trascendió hasta el momento, la procedencia de los fondos que ya se abonaron el mismo miércoles en relación al tema subsidios, Sladeck aseguró que “tanto Nación, Provincia y Municipio cumplen en tiempo y forma con los subsidios en materia de transporte y eso es importante decirlo para evitar malos entendidos y este tipo de reuniones sirve para aclarar estas cuestiones”.

Subsidios

Se debe tener presente que el paro del 11 de julio, como consecuencia de la falta de pago del aguinaldo y de equiparación de los haberes con la escala nacional fue frenado con un subsidio otorgado por la Comuna a las empresas por 2 millones de pesos. A Ersa Urbano se le otorgó $1.215.600; a San Lorenzo $467.200; y a Miramar La Estrella la suma de $317.200.

En lo que respecta a la estabilidad de la relación entre los empresarios y el gremio local dijo que “las empresas se comprometieron a cumplir con los pagos. En septiembre se verá, ya que en ese mes se reinician las conversaciones a nivel nacional del porcentaje pendiente de paritarias 2019”.

Cabe señalar que el 12 de agosto las empresas deben abonar la segunda cuota del aguinaldo, condiciones a las cuales se llegó luego del intento de un paro.

En relación a un posible incremento del precio del boleto urbano, Sladeck dijo que “este tipo de medidas no va a solucionar el inconveniente que viene teniendo el sector, la situación es muy compleja y este tipo de pedido siempre está, pero por el momento no se está discutiendo eso, pero esto tampoco significa que sea tema de alguna futura nueva reunión del Simu”.

Mientras que por su parte, los trabajadores, confirmaron que durante la jornada del miércoles se realizó el depósito acordado, mientras aguardan una nueva convocatoria en la Subsecretaría de Trabajo por la presentación del procedimiento de crisis, cuyo ámbito de negociación se extiende hasta el 21 de agosto y los imposibilita para realizar cualquier tipo de medida de fuerza.