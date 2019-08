Cristina Kirchner votó en Río Gallegos y se retiró sin hacer declaraciones

La ex presidenta y precandidata a vicepresidente del Frente de Todos, Cristina Fernández de Kirchner, votó a las 13.40 tras hacer fila por más de media hora en la mesa 611 del primer piso de la Escuela 19 Comandante Luis Piedra Buena, en el centro de Río Gallegos, de donde se retiró sin hacer declaraciones.

La ex presidenta contó con transmisión propia a través de Arsat 1, según parámetros que difundió el área de prensa de Gobierno de Santa Cruz y se retiró sin hablar con los medios.

Cristina Fernández de Kirchner se sacó selfies con quienes se acercaron a saludarla mientras esperaba para emitir su voto y una vez en la planta baja del edificio se saludó con Patricia Alzúa y Blanca de Alzúa, esposa y suegra respectivamente de Carlos Zannini, secretario de Legal y Técnica durante su gestión.

La ex presidenta retornará a Buenos Aires en la madrugada del lunes debido a que no hay vuelos programados para volver esta tarde o noche a la Capital Federal, por lo que no estará en el bunker porteño del Frente de Todos.