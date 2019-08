Rausch: La gente de Espert no tenía las suficiente boletas para cargarlas en las urnas

Tras el cierre de los comicios, el secretario electoral Federal Carlos Rausch, se refirió a la jornada electoral en Corrientes y a la falta de boletas del precandidato por el frente Despertar, José Luis Espert. El funcionario explicó que durante la semana pasada "quedaron unas cuántas urnas sin ser cargadas con las boletas".

En diálogo con radio Sudamericana, Rausch indicó que "cada uno de los partidos coloca los paquetes de 100 boletas y así lo hicieron todos".

Por otra parte, sostuvo que las elecciones se desarrollaron con total normalidad en la provincia.

El encargado de frente despertar de Corrientes es un inoperante y vendido. NO cargó las urnas. Esta página y este movimiento no se hace responsable de nada de lo sucedido hoy. Ya que Espert delegó en ellos y NO en nosotros tan importante RESPONSABILIDAD.

VIVA LA LIBERTAD CARAJO!