Ricardo Colombi cuestionó a los socios de ECO por las PASO

Entrevistado por Radio Dos, el senador provincial criticó a los socios de Encuentro por Corrientes. "Nosotros estamos trabajando, no como otros que se escondieron y están trabajando para otras boletas de otro frente”, acusó. "Hay socios que se quedaron quietos y en el interior están trabajando con otras boletas", agregó.

No obstante aseguró que “mucha gente piensa que las PASO no definen nada y son trascendentales”, "en las fórmulas presidenciales no hay selección y todo se va a definir el 27 de octubre”, manifestó.