Alberto Fernández: No creo que me llame el Presidente, el Gobierno nunca convocó a nadie

El candidato a presidente por el Frente de Todos volvió a hablar públicamente esta tarde después del triunfo de la fuerza que encabeza junto a la senadora Cristina Kirchner en las elecciones primarias de ayer.

Fernández habló al salir del Instituto Patria, donde se había reunido con la expresidenta y el candidato a gobernador de la provincia, Axel Kicillof: "Nos juntamos a hablar, repasamos todo con Axel y Cristina. Está Matías Lammens arriba", fueron sus primeras palabras a la prensa.

"Estamos bien, contentos, disfrutando del acompañamiento de la gente, entusiasmados a que la Argentina empiece otro tiempo", agregó.

Cuando le preguntaron sobre un diálogo con Mauricio Macri, dijo: "No creo que me llame el Presidente, el Gobierno nunca convocó a nadie. El único que me llamó fue [Rogelio] Frigerio".

Sobre la suba del dólar, aseguró: "Es lo que pasa cuando un gobierno no dice la verdad sobre la economía". "Estamos empezando una campaña nuevamente, el Gobierno tiene que gobernar y nosotros somos oposición y vamos a generar una alternativa", agregó.

Sobre la reunión en el Patria dijo: "Hablamos sobre cómo fueron las cosas, de la campaña y de lo que pasó en la provincia de Buenos Aires".

