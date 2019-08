De Rossi sería titular por primera vez en Boca por la Copa Argentina

Daniele De Rossi, mediocampista italiano de Boca Juniors, haría su debut oficial mañana, cuando el “Xeneize” enfrente a Almagro, por la Copa Argentina.

Ya a tono físicamente el mediocampista, de 36 años, tendrá un lugar desde el inicio desde que llegó a Boca el pasado 26 de julio, con el objetivo de comenzar a sumar rodaje oficial, de cara a la serie de Copa Libertadores ante la Liga de Quito.

El técnico Gustavo Alfaro probó al ex futbolista de la Roma durante la semana y hoy, en la práctica matutina, hará trabajos de pelota parada y definirá la inclusión del campeón del Mundo con Italia en Alemania 2006.

Alfaro presentaría un equipo mezclado entre titulares y suplentes para enfrentar al conjunto “Tricolor” de José Ingenieros, que participa del torneo de la Primera Nacional.

En otro orden, el defensor Lisandro López concentrará por primera vez en la presente temporada tras haberse recuperado de un desgarro en el gemelo interno de la pierna derecha, aunque todavía no fue confirmado en el once titular.

El plantel “Xeneize” volverá a las prácticas esta mañana a partir de las 10.30 en el complejo de Casa Amarilla.

Boca Juniors enfrentará a Almagro mañana a partir de las 21.10 en el estadio Ciudad de La Plata, con el arbitraje de Silvio Trucco, en un encuentro válido por los 16avos. de final de la Copa Argentina 2019.

El partido perfecto

Juan Manuel Martínez, el experimentado delantero de 33 años que se desempeña en Almagro, consideró que una victoria ante Boca “no significaría un ascenso ni un título, pero sí algo muy importante para la historia del club. Sobre todo, por la jerarquía que hay del otro lado y por lo que significa que pueda debutar un futbolista como De Rossi”.

“Para ganarle tenemos que hacer el partido perfecto. Boca tiene jugadores de mucho nivel y sabemos que será difícil. Ellos imponen un ritmo intenso, pero me vengo preparando para ser importante para el equipo”, dijo el ‘Burrito’, al sitio oficial de la Copa Argentina.

“Sólo tengo palabras de agradecimiento para la gente de Boca durante los dos años y medio que estuve en el club. Mi objetivo es demostrar que a los 33 años todavía estoy vigente. Lisandro López y Walter Montillo, por citar algunos casos, son ejemplos de que el cuidado personal te puede permitir seguir en el alto nivel. Mi objetivo es ese y jugar al máximo”, afirmó Martínez,