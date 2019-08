A excepción de Apipé, donde expulsaron a 4 extranjeros, no se registraron ingresos ilegales en otros pasos fronterizos

Como parte del “Operativo de control fronterizo para las elecciones Paso 2019” que dispuso el Ministerio de Seguridad de la Nación, se incrementaron los patrullajes en las áreas costeras de Corrientes. Sólo en la isla Apipé Grande, cuatro pobladores de Paraguay intentaron ingresar de manera ilegal al país, por lo que fueron expulsados. Mientras que en las demás áreas, según lo expresado a El Litoral, no se registraron inconvenientes.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, destacó el trabajo de los prefectos que, en cumplimiento de sus tareas, detectaron que cuatro extranjeros intentaron ingresar al país por un puerto no habilitado. Este hecho se registró en el kilómetro 1.443 del río Paraná (Pancho Cué - Brazo San José Mí).

Y por ser una infracción a la Ley Nacional de Migraciones Nº 25.871 se dispuso la expulsión de las personas involucradas. Pero, además, se incautaron las embarcaciones de forma preventiva por no acreditar propiedad sobre las mismas.

En tanto, desde la Prefectura de Itatí manifestaron a El Litoral que “aquí todo transcurrió con normalidad” y hasta las 20 -hora en que finalizaba la parte más importante del operativo- no se registraron inconvenientes en la zona de frontera con Paraguay.

Por su parte, al ser consultada por El Litoral, la Prefectura Naval de Itá Ibaté informó que “en nuestra jurisdicción todo transcurrió con normalidad, hicimos todo lo que nos encomendó el Ministerio de Seguridad, Se hicieron patrullajes por tierra y por agua”. Asimismo, ratificaron que “no se registraron anomalías” y “no se detectaron cruces desde Paraguay hacia la costa itaibateña”. En este contexto, indicaron que ese paso “generalmente está habilitado los lunes, miércoles y viernes, no los fines de semana”. Y recordaron que frente a Itá Ibaté se encuentra “Panchito López, que es un paraje pequeño de Paraguay”.

“Realizamos los patrullajes tal como estaban diagramados en el operativo nacional y no se registraron intentos de ingresos ilegales”, expresó el jefe de la Prefectura de Paso de la Patria, Diego Ramírez, al ser consultado por El Litoral. No obstante, aclaró que “el paso en esta zona sólo está habilitado de lunes a viernes”.