“Amerita que comencemos a reflexionar respecto al rol y la función de las Paso”

Pedro Braillard Poccard Senador nacional. “Cuando se puso en práctica no estuve a favor y sigo pensando igual, el mejor sistema es que cada partido elija sus candidatos, pero hoy se da una cuestión particular, porque hoy ganan todos, tratándose de internas nadie compite con nadie, porque son candidatos únicos”, dijo.

“Pepe” Fernández Affur Precandidato. “Son un gasto inútil, no ayudan a nada, son unas elecciones internas que, en definitiva, los partidos políticos tienen para dirimir los cargos que pueden ocupar cada uno de los diputados por cualquier cargo electivo”, dijo el precandidato a diputado nacional Juan José “Pepe” Affur.