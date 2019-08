“No estaba en el radar esta diferencia”

“Tenemos que reconocer que no estaba en el radar de nadie, porque todas las encuestas que se vieron no marcaban la diferencia como la que finalmente se expresó”, dijo el titular del Plan Belgrano, Carlos Vignolo sobre la diferencia entre Alberto Fernández y Mauricio Macri.

“Es un mensaje de la gente, la cuestión de la economía ha influido de manera importante, nosotros no hemos logrado convencer con el mensaje que hemos distribuido a lo largo y ancho del país. Como sabemos algunos hacen el máximo esfuerzo y la gente elige y como corresponde hay que ser respetuoso y saludar a los que ganaron y felicitarlos, ahora debemos encaminarnos al 27 de octubre”, manifestó a radio Sudamericana, el referente radical.