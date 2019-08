Boca Unidos jugará un amistoso ante Sarmiento

Boca Unidos sigue buscando la puesta a punto para el Federal A y para ello jugará un nuevo encuentro amistoso. Este miércoles recibirá a Sarmiento de Resistencia, equipo con el que compartirá zona en el próximo torneo.

En el predio Leoncio Benítez se jugarán dos partidos de 60 minutos, similar a lo que ocurrió el pasado viernes ante Chaco For Ever. En ese primer amistoso Boca Unidos igualó 2 a 2 con los suplentes y 0 a 0 con los titulares.

Para este partido, el entrenador Daniel Teglia no contará con Leonardo Baroni quien el pasado viernes se retiró con una contractura y viene realizando trabajos diferenciados. Tampoco tendrán minutos Fabio Godoy y Raúl Benítez quien avanzan en sus respectivas molestias.

Boca Unidos y Sarmiento volverán a verse las caras el sábado en Resistencia.

Copa Argentina

El partido por los 16avos de final ante Atlético Tucumán se jugará el miércoles 4 de septiembre en Salta. Aún falta definir el horario.