Abcc: se juega parte de la primera fecha

Esta noche comenzará el Torneo Oficial de Primera División A de la Asociación de Básquetbol de la Ciudad de Corrientes (Abcc) que en su fase regular pondrá en juego la Copa Jorge Desagástizabal.

En tanto que en el Ascenso la fecha inaugural se disputará, íntegramente, en una División B que en la fase regular pondrá en juego la Copa Fabián Sosa.

La disputa de la A será en forma parcial, teniendo en cuenta que varios juegos fueron reprogramados ya que hay equipos con jugadores afectados a la selección de Corrientes que será parte del Campeonato Argentino de Selecciones Mayores en Formosa desde el próximo lunes 19.

Los juegos a reprogramar son Colón vs. Regatas Corrientes, Unión Arroyito vs. Córdoba y El Tala vs. San Martín.

El programa para esta noche contempla los siguientes partidos:

Hoy

Cancha de Juventus

21.30: Juventus vs.

Alvear (Primera A).

Cancha de El Tala

21.00: Sagrado Corazón vs. Sportivo Corrientes (Primera B).

22.00: Hércules vs. Malvinas 1.536 Viviendas (Primera B).