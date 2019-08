Emotivo adiós al “Tata” José Luis Brown

La familia de Estudiantes de La Plata y del fútbol argentino en general, con sus amigos campeones del mundo de 1986 a la cabeza, le dieron un emotivo último adiós a José Luis Brown, cuyos restos fueron velados ayer en la sede albirroja, con la presencia de innumerables hinchas que despidieron el féretro con el grito “es el equipo del Narigón”.

Desde muy temprano desfilaron por la sede del Pincha ex compañeros como Claudio Gugnali, Julián Camino, Guillermo Trama, Patricio Hernández, Adriano Custodio Méndes, Alejandro Sabella, Rubén Agüero, entre muchos otros.

Algunos prefirieron el silencio y otros se expresaron evocando recuerdos como el “Negro” Héctor Enrique, quien destacó que “el ‘Caballo’ era una persona positiva, que siempre estaba de buen humor, un gran tipo y adentro de la cancha te defendía siempre, jugaba con el corazón y así hay que recordarlo, con las cosas buenas”.

Mientras que Miguel Lemme remarcó: “Fue un gran amigo, un caudillo, jugaba con el corazón y representó al pueblo argentino. Tengo los mejores recuerdos, vivimos momentos inolvidables en Estudiantes con ese grupo que armó otro grande como Carlos Bilardo”.

“Un amigo, un hermano, porque así somos los de ese grupo del 86. Más allá de los logros, yo quiero a la persona. Un tipo espectacular, con un corazón enorme, una lástima, creo que no es justo, nos duele muchísimo, siempre tiraba para adelante”, contó Sergio Batista, campeón mundial en el 86.

Las redes sociales también sirvieron para que Diego Maradona, Lionel Messi y muchos otros expresaran sentimientos hacia Brown.

El “Tata” fue padre de tres hijos: Florencia, cantante; Juan Ignacio, ex jugador y hoy entrenador, y Diego, de 13 años, que lleva ese nombre en homenaje a Maradona.