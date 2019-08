Desde este jueves en el predio ferial de la Sociedad Rural, en Riachuelo, se llevará a cabo la primera edición de Expoagro en La Rural de Corrientes, un evento que busca potenciar los agronegocios y posicionar a Corrientes como la gran vidriera del campo a nivel Mercosur. La mejor genética para la ganadería de la región, además de paneles y disertaciones sobre distintos sectores productivos, en una gran fiesta donde el campo nuevamente traerá su trabajo a las puertas de la ciudad.

El predio ferial de la Sociedad Rural de Corrientes, en Riachuelo, vuelve a recibir lo mejor de la ganadería de la región, para la 84° edición de la Exposición Nacional de Ganadería, que todos los años ofrece la mejor genética en las razas Brahman, Braford y Brangus, principalmente. No obstante, este año hay muchas novedades, de la mano de la alianza que la Sociedad Rural de Corrientes realizó con Exponenciar SA, la empresa que todos los años organiza Expoagro en la provincia de Buenos Aires.

La primera edición de Expoagro en La Rural de Corrientes tendrá mucho de ganadería. En primer término con la realización de la 18° Exposición Nacional Brahman, que nuevamente se desarrolla en el marco de la expo de Corrientes; y también la presencia de las razas Braford y Brangus, que ofrecerán exposiciones Clase A, las más importantes de las asociaciones, luego de las Nacionales.

“En bovinos solamente, tenemos unos 500 reproductores; es un encierre muy importante, donde se ofrece muy buena genética, pensando en la producción de nuestra región”, comentó Maximiliano Mantilla, presidente de la Sociedad Rural de Corrientes. Los animales ya ingresaron al predio, y a las tres razas mencionadas, en bovinos, se le suma este año Limousin, que llegó a Corrientes con una decena de ejemplares.

También habrá equinos y búfalos en Expoagro Corrientes. Los caballos Criollos y Cuartos de Milla, suman unos 150 ejemplares; mientras que habrá una veintena de búfalos, algunos de los cuales ya estuvieron días atrás en la Exposición Rural de Palermo, de la mano de la cabaña Pedro Antonio Silva. “Y no nos podemos olvidar el ganado menor y las aves, que también van a acompañar nuestra exposición”, agregó Mantilla.

Las juras de clasificación de las razas Brahman, Braford y Brangus serán los días jueves y viernes. En las tres juras, el primer día serán las hembras y en la segunda jornada los machos, y se prevé la participación de importantes cabañas dedicadas a la cría en las tres razas bovinas. Las ventas serán el día sábado, con Colombo y Magliano SA como casa consignataria. (Ver aparte)

No obstante a las actividades ganaderas, que viene ofreciendo la exposición de Corrientes, la alianza con Exponenciar permitirá incorporar muchas novedades a la muestra. Además de una más que importante exposición comercial, con la participación de muchas empresas a nivel nacional, regional y local, ofreciendo sus productos y servicios, en muchos casos vinculados al agro.

Entre las novedades que ofrecerá Expoagro, se encuentran los tecnódromos, que son espacios de muestras dinámicas, y que tendrán al sector ganadero y al arrocero. “Tenemos dos tecnódromos ubicados en el espacio donde anteriormente teníamos el estacionamiento, y allí se van a hacer muestras dinámicas, con maquinaria, trabajos, y toda la tecnología aplicada al campo”, comentó Maximiliano Mantilla.

Asimismo, durante las jornadas del jueves y viernes, habrá charlas y exposiciones más que interesantes, con los paneles de Carnes y Foresto Industria, y el Día Crea.

En este sentido, vale desarrollar las charlas y disertantes que estarán en Corrientes. El jueves por la mañana se realizará el “Día Crea”, el convenio con los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola, que ofrecerán toda su experiencia para mejorar la producción.

Desde las 9:30 comenzarán las disertaciones de esta jornada denominada “Qué podemos hacer para mejorar los resultados de la cría”. En este marco, los referentes del área de Ganadería de Crea, Luis Arias, Mariano Pizzio y José Lizzi, expondrán en primer término, y luego el secretario de Ganadería y Agricultura del Ministerio de Producción, Manuel García Olano, brindará detalles del convenio de cooperación entre el Gobierno de Corrientes y Aacrea.

En esa misma jornada de jueves, pero desde las 15, se realizará el Panel Foresto Industrial, que tendrá como disertantes a Iván Tomaselli (Brasil), Carlos Faroppa (Uruguay) y al director nacional de Desarrollo Foresto Industrial, del Ministerio de Agricultura, Nicolás Laharrague. El moderador del panel será Marcos Pereda, coordinador de la Mesa Forestal.

El viernes 16 de agosto será el turno del Seminario “El estimulante desafío para las carnes”, que será en el auditorio del Ipcva, y reunirá a importantes referentes para analizar al sector de todas las carnes del país. Expondrán Jorge Torelli (bovinos), Roberto Domenech (aviar), Jorge Srodek (ovino), Guillermo Proietto (porcino) y también estará Sebastián Perretta, de la empresa Biogénesis Bagó. El moderador de este seminario será Fernando Vilela.

“Hay tantas actividades que muchas se van a hacer de manera simultánea”, explicó el titular de la SRC, quien valoró el aporte de Expoagro para lograr este abanico de alternativas que ofrecerá la muestra.

Por su parte, Diego Abdo, gerente de comunicación de Exponenciar SA, adelantó que “tenemos programada la visita de algunas delegaciones de productores y empresarios de otros países; porque la idea también es posicionar a la expo como el espacio de agronegocios del Norte del país”.

Esparcimiento

Expoagro también ofrecerá un espacio de esparcimiento y paseo para las familias que visiten el predio ferial. A la exposición comercial, artesanal y de servicios, se sumará la posibilidad de degustar comidas regionales, habrá espectáculos de destreza criolla y música en vivo.

El domingo, luego del almuerzo oficial, será el acto inaugural, donde se espera la presencia del gobernador, Gustavo Valdes, además del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Daniel Pellegrina, y dirigentes del agro a nivel nacional.