Pratto y Paulo Díaz, a disposición de Gallardo

El delantero Lucas Pratto y el refuerzo Paulo Díaz culminaron la etapa especial de mini pretemporada y están a disposición de Marcelo Gallardo de cara a la seguidilla de partidos que tiene River Plate desde el sábado próximo.

El “Oso” Pratto no realizó la pretemporada por un reposo deportivo que debió hacer tras la fisura en el sacro a fin del semestre pasado y el chileno Díaz arribó hace un par de semanas tras entrenarse por su cuenta en el club Palestino de su país, luego de la Copa América.

Ambos podrían ser parte de la lista de concentrados que anunciará Gallardo en conferencia de prensa este mediodía en el predio y resta saber si al menos Pratto puede jugar de arranque ante Racing Club por la tercera fecha de Superliga Argentina de Fútbol (SAF) el sábado en Avellaneda.

Mientras que Díaz tiene alguna posibilidad de estar entre los convocados ante la ausencia de Javier Pinola que sigue trabajando diferenciado por una lesión muscular en el bíceps femoral derecho y aún no recibió el alta médica.

Si bien el equipo no está confirmado, los probables titulares serían Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Milton Casco; Enzo Pérez; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios y Jorge Carrascal; Matías Suárez y Rafael Santos Borré o Pratto. La idea de Gallardo es poder repetir la mayoría del equipo tanto contra Racing el sábado como el jueves 22 frente a Cerro Porteño en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores en el estadio Monumental.

Luego, el 25 de agosto ante Talleres, armaría un equipo alternativo con el debut de titular de Díaz y con la chance que puedan sumar minutos Leonardo Ponzio, que sigue trabando diferenciado por una tendinitis, e Ignacio Scocco, que quizá vuelva a jugar en reserva el fin de semana.

El equipo de Gallardo jugará la revancha ante Cerro en Asunción el jueves 29 y luego tendrá que recibir a Boca en el Monumental sabiendo de la posibilidad que si los dos pasan el cruce de cuartos se enfrentan en semifinales.

El plantel de River trabajó en la mañana de la víspera en el predio de Ezeiza, volverá a hacerlo hoy, en el mismo lugar, donde Gallardo brindará una conferencia de prensa y mañana por la tarde quedarán concentrados para el encuentro ante Racing.