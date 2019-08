Alfaro: “Cada vez que venimos levantando, algo nos tira para atrás”

El director técnico de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, lamentó tras consumada la eliminación ante Almagro en 16avos de final de la Copa Argentina, que cada vez que su equipo “está levantando, algo pasa que lo tira para atrás”.

“Nos faltó la agresividad necesaria para rematar el partido cuando en el primer tiempo ganábamos 1 a 0”, empezó a lamentarse Alfaro luego de la clasificación lograda en los penales por Almagro, que en octavos de final se cruzará con el ganador de la serie entre Talleres, de Córdoba y Banfield.

“La derrota en sí nos molesta porque no nos gusta perder, y más con el plantel que tenemos. Es una lástima porque el equipo venía en franca evolución y un error nos tira para atrás”, puntualizó respecto de la falla compartida entre los centrales Junior Alonso y Lisandro López, que permitió la conquista de Juan “Burrito” Martínez.

“En este partido también quería ver cómo andaba Daniele De Rossi, que estaba para 60 minutos y jugó más de 70, así como el retorno de Lisandro López después de la lesión”, agregó.

Con relación a los penales (fallaron Alexis MacAllister, Jan Hurtado y Eduardo Salvio), Alfaro expresó que “son cosas que tenemos que hablar, porque son decisivos. Lo que pasa es que perder en esta instancia de eliminatorias te deja afuera de cosas más importantes”, completó.

Alfaro se mostró con “cara larga”, tras la eliminación de la Copa Argentina, la misma que exhibieron desde el presidente Daniel Angelici hasta el grupo de jugadores, entre los que se contaban dos que no jugaron como Iván Marcone y Carlos Izquierdoz. Según refirió el DT, ambos “serán titulares la semana próxima ante Liga de Quito en Ecuador”, en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. También estará desde el inicio el arquero Esteban Andrada.

Por su parte, Carlos Tevez, también se refirió al tema en la presentación de la serie “Apache”, referida a la vida del futbolista, donde contó con el acompañamiento de sus compañeros.

“Hoy es un día muy difícil para todos y que estén acá es algo muy personal. Que estén dando la cara en algo tan importante para mí, me demuestra todo el cariño que me tienen. Se ve que el equipo está unido en las buenas y en las malas. Y lo más importante es que este es mi día y lo disfruto a pleno. Estoy agradecido a todos. No es fácil hoy poner la cara ante las cámaras y ante toda la gente y están acompañándome y eso me hace muy feliz”, dijo Tevez.