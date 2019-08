MARIA DEL CARMEN SAIACH

Q.E.P.D.

Falleció el 14/08/2019. La Promo 71 del Colegio San José participa el fallecimiento de la querida Marita. Te vamos a extrañar, pero cuando miremos al cielo y veamos brillar una estrella, sabremos que nos estas mirando y acompañando. Por siempre en nuestros corazones. c/697



Falleció el 14/08/2019. Víctor Hugo Maidana, Teresita García de Maidana, hijos y nietos, profundamente conmovidos, despiden a la querida Marita y elevan plegarias por su eterno descanso. Abrazan con mucho afecto a su mamá, la entrañable Beba, y a sus hermanos en tan triste momento. Que el Señor les de su Paz. c/698



Falleció el 14/08/2019. Pedro A. Díaz Colodrero, Sara Torrent de Díaz Colodrero, y sus hijos, Pedro y Victoria, despiden a Marita con gran dolor, acompañan a Beba, Eduardo, Julio, Alicia, Ileana, Silvia y a toda la familia con mucho cariño y elevan oraciones en su memoria. c/983



Falleció el 14/08/2019. Sus amigos Alfredo (Cacho) Ruíz y sus hijos Eugenia, Luz y Juan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el día de hoy 16/08/18 en el Parque del Recuerdo. Te vamos a extrañar mucho Marita. c/699



Marita

Falleció el 14/08/2019. Despedimos a querida Marita con mucha tristeza. Siempre estarás en nuestros corazones. Sandy y Shirley Cook. Sheila y Maureen Alexandra, Ardash, Mateos y Vartan Vartparonian. c/763



Falleció el 14/08/2019. La amistad es como la música no se ve pero se siente. Te extrañaremos. Gladys Czmola, Mónica Cáceres, Martha de Bianchetti. c/692



Falleció en Bs. As. el 14/08/2019. Despedimos a la querida y noble amiga Marita con mucha pena y dolor. Ya estarás en la gloria de Dios. Abrazamos a Mami Beba fuerte y a toda su familia a la que tanto amo, tus amigos Jorge Félix Gómez, Ma. Antonieta Danuzzo de Gómez, hijos, nietos, y bisnietos. Sus restos fueron, inhumados ayer en el Cementerio Parque del Recuerdo. c/560



Falleció el 14/08/2019. José María Botello, Ma. Antonieta Gómez D. de Botello y sus hijos, Juan Ignacio, Paula y Juan Ramón Albornoz y nietos Santiago, Trinidad, Francisco y Josefina despiden a Marita con gran tristeza. Sus restos fueron, inhumados ayer en el Cementerio Parque del Recuerdo. c/560



Falleció el 14/08/2019. Félix María Gómez Danuzzo, despido a Marita con mucha tristeza. Entrañable amiga que siempre estará en mis recuerdos! Abrazo a toda su querida familia. Pido una oración por ella. c/560



Falleció el 14/08/2019. Hernán Félix Gómez Danuzzo, Ana Carmen Laplaza y sus hijas, Milagros, Agustina y Belén participan con su fallecimiento y ruegan por su alma. c/560



Falleció el 14/08/2019. Martín Félix Gómez Danuzzo, Ma. Eugenia Llano y sus hijos Máximo, Bautista, Joaquín y Sol, participan con mucha pena su partida. c/560



Falleció el 14/08/2019. Pelusa Gotusso, con gran tristeza y dolor despido a una amiga de la infancia..!!! Me Quedaran para siempre sus ocurrencias, su chispa graciosa, su humor con gran inteligencia…!!, las cafeteadas cómplices llenas de comentarios y las risas interminables…!! Como te voy a extrañar AMIGA QUERIDA…!! Descansa en paz. c/700



Falleció el 14/08/2019. Margarita Leconte de Luque, sus hijos Margarita y Jorge, Virginia y Guillermo, nietos despiden a la querida vecina y amiga pidiendo al Señor fortaleza para Beba y hermanos. Con cariño te recordaremos. c/702



Falleció el 14/08/2019. Hugo R. Sole y Marta J. Desimoni, participan con pesar su fallecimiento y elevan una oración para su eterno descanso. c/699