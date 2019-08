El salto del dólar eclipsó las buenas ventas en jugueterías, pero mantienen los precios

Las buenas ventas, que auguraban las jugueterías en la previa del Día del Niño que se celebrará este domingo, se vieron un tanto eclipsadas por la turbulencia económica que generó el salto del dólar durante esta semana.

De hecho, los comerciantes afirman a El Litoral que el consumo anticipado fue menor en relación al de otros años y aseguran que no se incrementará el precio de los juguetes. Por el contrario, en vísperas de la celebración de la niñez, continuarán los descuentos especiales y promociones con tarjetas.

“Veníamos con un muy buen movimiento de ventas y si bien esta semana afectó un poco lo del dólar, a todos nuestros clientes les informamos que los precios no se modificaron ni cambiarán. Además, seguimos disponiendo de los planes Ahora 3, 6 y 12 cuotas como también contamos con descuentos del 20% con algunas tarjetas y promociones en general”, expresó Fabián, de una juguetería del microcentro.

En tanto, con expectativas de un repunte de ventas con las compras de última hora, todas las jugueterías y negocios que trabajan con productos infantiles abrirán mañana sábado pese al feriado (en honor al General José de San Martín). Algunos, incluso, analizan la posibilidad de subir las persianas también el domingo por la mañana.

Al respecto, Julieta, desde una juguetería céntrica, expresó: “Está la posibilidad de abrir el domingo, pero hasta ahora sólo nos aseguraron que abriremos el sábado en horario corrido, con todas las promos vigentes y descuentos del 25% con algunas tarjetas”.

Si bien la mayoría de las tiendas tendrán sus puertas abiertas mañana, lo cierto es que no todos los negocios atenderán en horario corrido.

En este sentido, la dueña de una juguetería, María Rosa, quien comentó que “el sábado abriremos en el horario habitual, porque la gente no sale a la siesta”. Mientras que en relación a los precios, señaló: “La suba del dólar no modificará los importes ya definidos, sino que estamos presentando varios descuentos especiales para poder alentar un poco el consumo”.

A su vez, la cajera de una regalería comentó: “Hasta ahora no hubo cambios en la lista de precios. De hecho, por el Día del Niño tenemos promociones, como por ejemplo, ofrecemos dos pijamas a $700”.

Precios

En los negocios se puede encontrar una amplia variedad de precios para agasajar a los más chicos en su día. Concretamente, se pueden conseguir pequeños juguetes desde $50, juegos didácticos entre $700 y $1.500, muñecos de personajes reconocidos desde $800 hasta más de $4000, bicicletas que rondan entre los $6.000 y $12.000, y videojuegos que oscilan entre los $2.000 y $30.000.

En las jugueterías y tiendas minoristas, estos valores se mantuvieron durante esta semana, pese a la última escalada del dólar.

No obstante, en las casas de electrodomésticos, tanto los juguetes como los productos electrónicos (pensados para niños), dado una medida nacional, se remarcaron entre un 30% y un 40% el mismo lunes en que el dólar llegó a niveles históricos, superando los $60.

Cabe recordar que la mayoría de los juguetes, en agosto, ya registraba un incremento interanual en sus precios, que rondaba entre un 30% y un 50% en los artículos de origen nacional, y más del 50% en el caso de los importados.

Ante este panorama, todos los comercios -incluso las casas de electrodomésticos- apuestan a las promociones, descuentos con tarjetas y al Ahora 12.