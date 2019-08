Un alumno del Instituto religioso San José denunció que fue abusado por un cura

Un alumno del Instituto católico San José del barrio porteño de Liniers denunció que fue abusado por el sacerdote Nelson Pérez Jerez delante de sus compañeros cuando cocinaban en el colegio para un evento solidario, y que el acusado fue trasladado a otra parroquia en Santa Fe, informaron fuentes policiales.

Tras la denuncia, la comisaría 9B de la Policía de la Ciudad recibió el miércoles un oficio judicial para notificar la prohibición de contacto entre el sacerdote imputado y el menor denunciante, además de su exclusión de la Parroquia Tránsito de San José de Liniers y del Instituto San José, ubicado en la Avenida Emilio Castro 6351/91.

Ese mismo día, personal policial concurrió al establecimiento escolar donde el representante legal del Colegio le comunicó que el religioso había sido trasladado el lunes a una parroquia de la provincia de Santa Fe, a pedido de la congregación.

Por ese motivo, un grupo de padres se presentaron esta mañana en la puerta de la escuela para denunciar ante la prensa la situación de abuso del sacerdote.

Según relató a Crónica el alumno denunciante, todo sucedió el sábado 13 de julio cuando un grupo misionero del Instituto San José cocinaba empanadas en la Parroquia para venderlas y recaudar fondos para la misión solidaria de invierno de este año.

De acuerdo al relato del menor, "el sacerdote Arul nos recibió en el Instituto y cocinamos hasta altas horas de la noche. Por cuestiones de tiempo, no alcanzamos a hacer las 500 empanadas y accedió a que siguiéramos cocinando".

Y agregó en relato: "Cerca de las 12 de la noche, el padre Nelson Jerez bajó de su habitación en un estado alcohólico bastante intenso y comenzó a hacer chistes a los chicos del grupo, de los cuales tres eran chicas mayores, otro chico mayor, seis menores y yo".

"A las chicas les dijo en 'broma' que iban al grupo misionero para estar conmigo porque era un pibe lindo y después toqueteaba a los chicos (el pelo, los hombros) y constantemente se acercaba a mí y me hablaba", relató el joven.

Según indicó la víctima, buscaba abrazarlo y se encontraba muy cerca de él, lo tomaba del brazo, de la cintura y lo acercaba.

"Yo lo sacaba pero no me podía ir del lugar porque estaba cocinando. Pero le pedimos a Nelson que se fuera a dormir, de todas las maneras posibles", continuó.

La víctima finalmente relató que el sacerdote "se acercó con risas y me agarró fuertemente del culo. Mis compañeros del grupo lo vieron y se acercaron; yo estaba muy nervioso y me quería ir, porque me sentía muy mal, pero no podía porque estaba con los chicos y necesitábamos terminar de cocinar".

La denuncia quedó radicada en el juzgado Nacional en los Criminal y Correccional 63, y la investigación la lleva adelante la fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 1, a cargo de Estela Andrades.