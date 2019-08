Alfaro define hoy si De Rossi va desde el inicio o al banco

La presencia desde el arranque de Daniele De Rossi es el único interrogante que tiene el entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, para el encuentro de mañana en la Bombonera ante Aldosivi, por la tercera fecha de la Superliga del fútbol argentino.

El ex volante de la Roma hizo fútbol ayer en el predio de Casa Amarilla, en un partido de entrenamiento entre titulares y suplentes todos mezclados.

Si Alfaro así lo decide hoy, en el ejercicio de pelota parada, previo a los partidos, el mediocampista italiano jugará desde el comienzo ante el Tiburón o irá al banco de los suplentes.

De ser titular, De Rossi haría dupla con Ivan Marcone en el doble cinco, más allá de que al entrenador no le cierra que jueguen los dos juntos. En este caso, como necesita que Marcone sume minutos de fútbol, los pondría a ambos, y Emanuel Reynoso pasaría al sector izquierdo, que ayer ocupó en la práctica Agustin Obando.

En tanto, el último refuerzo de Boca, el delantero Franco Soldano, fue confirmado por el entrenador y debutará en el ataque xeneize ante el conjunto marplatense, después de las cuatro prácticas que tuvo con sus nuevos compañeros.

El equipo ante Aldosivi formará con Esteban Andrada, Julio Buffarini, Paolo Goltz, Carlos Izquierdoz y Emmanuel Mas; Sebastián Villa, De Rossi u Obando, Marcone, Reynoso u Obando; Carlos Tevez y Soldano.

La lista de concentrados se completa con Marcos Díaz, Junior Alonso, Fabra, Jorman Campuzano, Eduardo Salvio, Alexis Mac Allister, Sebastián Villa, Mauro Zárate, Jan Hurtado y Ramón “Wanchope” Abila.

Así las cosas, sólo cuatro de los titulares ante Aldosivi (Andrada, Izquierdoz, Mas y Marcone) estarán contra Liga Deportiva Universitaria en Quito, el miércoles próximo por la Copa Libertadores.

De no haber novedades en lo físico, para ese importante cruce por la ida de los cuartos de final de la Libertadores, jugaría la mayoría de los que eliminaron a Parananense tras vencerlo por 2 a 0 en la Bombonera, por la revancha de los octavos de final.

El equipo que piensa poner Alfaro en Ecuador formaría con Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Izquierdoz y Mas; Salvio, Marcone, Nicolás Capaldo y Alexis Mac Allister; Zárate y “Wanchope” Abila.

En la práctica de ayer no estuvo presente Frank Fabra, debido a que fue padre en las últimas horas. En el entrenamiento de mañana, el lateral izquierdo colombiano se entrenará con el resto del plantel y estará en la lista de concentrados ante Aldosivi.

La práctica de hoy comenzará a las 10 en el complejo Pedro Pompilio, y luego los jugadores quedarán concentrados -por la tarde- en el hotel Madero.