Destruyeron las 2.583 urnas de las Paso y se alista el proceso para las generales

Se destruyeron ayer las 2.583 urnas que se utilizaron en las elecciones Primarias del domingo. Dentro de 11 días entrará en vigencia el cronograma para los comicios del 27 de octubre en los que se elegirán presidente, vice y legisladores nacionales.

El miércoles 28 de agosto se conformará la Junta Electoral para el 27 de octubre, cuando se elijan presidente y vice y cuatro diputados nacionales.

La integrarán la jueza de la Cámara Federal Mirtha Sotelo de Andreau, el juez federal Juan Carlos Vallejos y el titular del Superior Tribunal de Justicia, Luis Rey Vázquez.

Así dará inicio el cronograma, cuya fecha más significativa será el 7 de septiembre cuando comience la campaña electoral. Los candidatos que competirán en las elecciones de octubre son: la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández; Macri-Pichetto; Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey, de Consenso Federal, que se ubicaron en tercer lugar con apenas el 8,35% de los sufragios.

En cuarto puesto quedó el candidato del Frente de Izquierda, Nicolás Del Caño, con el 2,88% de los votos, seguido por el Frente Nos, de Juan José Gómez Centurión, que se quedó con el 2,64%.

Por su parte, el postulante del frente Unite, el economista José Luis Espert, consiguió apenas el 2,22% de los votos.

No superaron las Paso

El Movimiento al Socialismo (MAS) de Manuela Castañeira y otras tres fuerzas políticas que se presentaron a estas elecciones Primarias no lograron superar hoy el piso del 1,5% de los votos y no podrán volver a competir en los comicios generales de octubre. De las diez fórmulas que participaron en las Paso, cuatro quedaron fuera de carrera: la que más votos obtuvo fue Castañeira, la única candidata presidencial, que tuvo el 0,71% de los votos.

En tanto, el nacionalista Frente Patriota que postuló a Alejandro Biondini y Enrique Venturino logró apenas el 0,24% de los sufragios, mientras que el Movimiento Acción Vecinal, con la fórmula Raúl Albarracín-Sergio Pastore, sacó el 0,15%.

Finalmente, el Partido Autonomista, que propuso al ex senador José “Pocho” Romero Feris acompañado por Guillermo Sueldo sólo consiguió el 0,11% de los votos.

Para la categoría diputados nacionales de Corrientes habrá cuatro listas que se medirán por las cuatro bancas en disputa: los candidatos del Frente de Todos liderados por José Ruiz Aragón; la de ECO+Juntos por el Cambio, que encabeza el ministro de Producción, Jorge Vara; la de Consenso Federal, que lidera el concejal capitalino Gabriel Romero y la de Ciudadanos a Gobernador, del médico Eduardo Achitte.