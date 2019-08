Fin de semana largo: por el día no laborable las escuelas no tendrán clases el lunes

Comienza un fin de semana largo para los estudiantes y empleados de la administración pública, ya que si bien el feriado nacional en conmemoración del paso a la inmortalidad del General José de San Martín (que se conmemora hoy) es inamovible, el lunes fue designado “día no laborable con fines turísticos”.

En este contexto, desde el Ministerio de Educación provincial confirmaron que este lunes no habrá clases. Del mismo modo, varios organismos del Gobierno como así también los bancos, dieron aviso que el 19 de agosto no abrirán sus puertas.

Por el contrario, algunos negocios del microcentro colocaron carteles anunciando que el lunes trabajarán y la mayoría de las tiendas abrirá también hoy por la cercanía del Día del Niño.

Es que el apelativo de “día no laborable”, brinda a las empresas privadas la posibilidad de decidir la inactividad o no, dependiendo de las necesidades y demandas de cada sector.