Los Pumas perdieron por poco ante Springboks

Los tantos de Argentina llegaron a través de dos tries, uno del capitán Pablo Matera y otro del tercera línea Guido Petti., un penal y una conversión de Joaquín Díaz Bonilla y un penal del ingresado Benjamín Urdapilleta.



En la primera parte Los Pumas lograron un parcial a su favor basado en la mejoría en el scrum y el tackle, y en la férrea marcación de sus forwards.



El pateador Janties abrió el marcador con un penal, empató con un penal Joaquín Díaz Bonilla y Nkosi puso otra vez en ventaja a los locales con un try tras sortear varios tackles.



Sobre el final, Petti interceptó un pase sin dirección y con una veloz corrida logró la conquista y el parcial favorable para los argentinos de 10 a 8.



En el segundo tiempo el juego se tornó más veloz, ambos sintieron el cansancio y Sudáfrica mantuvo la diferencia con la puntería de Janties, que sumó tres penales, y la segunda conquista de su wing Nkosi.



El capitán Matera, en un avance de sus delanteros, logró desprenderse de un maul para llegar al try e igualar el tanteador en 18. Pero Janties marcó dos nuevos penales para el triunfo de los sudafricanos por 24 a 18.



El centro debutante Lucas Mensa, una de las figuras de Los Pumas, sobre el final del encuentro apoyó la pelota en el ingoal contrario, pero por una obstrucción del rosarino Jerónimo De la Fuente el árbitro Luke Pearson no convalidó la conquista.

Los Pumas regresarán el próximo lunes a la Argentina para continuar su preparación en el club Newman hasta el jueves 29 del corriente. Luego partirá a Australia donde seguirá con la preparación desde el 30 agosto hasta el 9 de septiembre, para arribar un día más tarde a Japón antes del debut mundialista en Tokio, ante Francia, dos semanas mas tarde.