Motochorros balearon a un albañil tras robarle su bicicleta

En cercanías del Jardín Botánico, un albañil recibió tres balazos luego de un asalto a mano armada. La víctima relató que entregó la bicicleta en que circulaba, la billetera sin dinero que poseía y un teléfono celular.

Afirmó que les dio todo sin ofrecer resistencia y que al darse vuelta le metieron los balazos.

Hugo G., de 23 años, relató que salió temprano de su casa ubicada en el barrio Pirayuí para dirigirse hacia una obra donde trabaja en el Güemes.

Cuando avanzaba con su bicicleta por calle Yugoslavia casi intersección con la avenida Arturo Frondizi (continuación de Medrano) le salieron al cruce dos sujetos en moto.

Relató que uno de ellos con un arma de fuego en la mano le exigió que frene y baje.

Aclaró que a pesar de no ofrecer resistencia alguna, lo hirieron por la espalda. “Me dijeron rajá de acá y me dispararon”, explicó el albañil.

Los balazos impactaron en la pantorrilla y le causaron una fractura.

En tal sentido el joven herido contó que pidió auxilio y una persona lo ayudó a llegar hasta el Hospital Llano.

Los delincuentes le robaron una bicicleta tipo mountain bike, rodado 29 y marca “Milenium”, de colores blanco y negro, además de su billetera donde no tenía dinero y su teléfono celular, aseguró.