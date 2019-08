Fernando Barreto

deportes@ellitoral.com.ar

La segunda fecha del torneo Permanencia A-B del Regional NEA, que se disputó ayer, definió la suerte de los equipos participantes para la temporada 2020. Aranduroga, San Patricio y Taragüy mantuvieron sus respectivos lugares en la zona Campeonato. Lo mismo sucedió con Regatas Resistencia, Sixty y Capri, mientras que Tacurú de Posadas y Cataratas de Iguazú volverán a militar en el Ascenso.

Los resultados registrados en las dos primeras jornadas de la Permanencia marcaron a las claras las diferencias que todavía existen entre las dos categorías y por eso la tercera fecha (última) solamente servirá para completar la programación original.

Ayer, en Corrientes, por la Zona A, San Patricio le ganó con claridad a Tacurú 94 a 5. Este triunfo le permitió asegurarse su lugar en la zona campeonato, dado que si el equipo misionero le da alcance en la tabla de posiciones, el resultado entre sí favorece al Rojinegro.

El encuentro fue sin equivalencias, similar a lo que sucedió en la primera fecha cuando Tacurú fue superado por Taragüy 99 a 6. San Patricio llegó al ingoal al minuto de juego después de una corrida de Hugo Sandoval por la punta izquierda.

El Rojinegro atacó desde todos los sectores, en cada acción de juego y al finalizar el primer tiempo ya ganaba 42 a 0.

En el inicio del complemento, Tacurú aprovechó un pequeño bache en el equipo correntino que se confió y desordenó. Así, Hugo Letviñiuk apoyó el único try misionero de la tarde.

Rápidamente, San Patricio se reacomodó y mostró sus variantes para desnivelar y llegar a otros ocho tries (en total fueron 14). Carlos González Bámbula aprovechó su movilidad y potencia como tercera línea para anotarse con cinco tries, en todos los casos bajo la H.

Mientras que por el mismo grupo, pero en Resistencia, Taragüy cedió frente a Regatas Resistencia 38 a 35. Los dos equipos apostaron por un juego ofensivo, atacando desde todos los sectores. El plantel chaqueño logró prevalecer en el primer tiempo (26 a 14) a partir del juego dinámico de sus aperturas, los hermanos Marcelo y Diego Miño.

La reacción de Taragüy llegó en el complemento. El equipo correntino se hizo fuerte en el line y lo utilizó como plataforma de lanzamiento para sus ataques.

Los locales soportaron la remontada y castigaron con dos profundos contraataques para sellar el triunfo.

Por su parte, en Posadas pero ya en el marco de la Zona B, Aranduroga no tuvo opciones frente a Capri y perdió 36 a 0.

La actuación del “azurro” no tuvo fisuras, hizo todo bien durante los ochenta minutos y a eso le agregó una dosis de contundencia (6 tries) para llevarse por delante a un rival complicado.

Otro punto a destacar fue la gran defensa, que con orden y mucho tackle logró mantener su ingoal invicto.