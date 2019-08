Ante la crisis nacional, Valdés citó a Perón: “A Argentina la arreglamos entre todos o nadie”

En plena crisis económica nacional tras los resultados de las elecciones Primarias, el gobernador Gustavo Valdés eligió ayer citar a Juan Domingo Perón, en el acto del 169° aniversario del paso a la inmortalidad del General José Francisco de San Martín.

Para traslucir su posición ante las divisiones internas, según comunicó Información Pública, Valdés citó “a Martín Fierro con esto de que los hermanos sean unido o tal vez, por qué no decirlo, al General Perón, cuando dijo: la Argentina la arreglamos entre todos o no la arregla nadie”.

“Por eso siempre van a ver a este gobernador, tendiéndole la mano a los adversarios para invitarlos a trabajar juntos por el bienestar del millón cien mil correntinos”, agregó.

El mandatario encabezó junto con el ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, el canciller Jorge Faurie, el homenaje a San Martín realizado en la localidad de Yapeyú, cuna del Libertador.

“La Patria hoy atraviesa momentos difíciles que nos exigen volver a revisar su legado para que nos ayude a tomar buenas decisiones”, aseguró Valdés.

No obstante, se mostró fuerte ante la coyuntura argentina, al afirmar que “los correntinos somos corajudos y cada vez que hubo que poner el pecho, lo pusimos” y a la vez amplio, al invitar “a los adversarios para trabajar juntos por el bienestar del millón cien mil correntinos”, porque “las luchas fratricidas no conducen a nada”.

Finalmente, Valdés rescató como “última lección (sanmartiniana) que es que nada es imposible, se puede renunciar a los honores, pero a la lucha, jamás”. Y se mostró optimista al asegurar que “un futuro mejor nos espera. Vamos, que se puede. Vamos, que somos correntinos, los hijos de San Martín, juntos vamos a caminar hacia ese ideal, no bajemos nunca los brazos, por nosotros, por nuestros hijos, por el país, demos todos y todo para construir un futuro luminoso para los correntinos, pero también para todos los argentinos”

En ese mismo sentido, el vicegobernador Gustavo Canteros destacó en Yapeyú, “los valores que guiaron al General José de San Martín a lo largo de su vida, los cuales constituyen un mojón orientador en este momento de dificultades que atraviesa nuestro país”.

En el acto por el 169° aniversario del fallecimiento del Libertador de América, Canteros consideró que “en tiempos de crisis siempre es bueno recurrir al legado del Padre de la Patria para tomar el mejor camino, que en este caso es el del diálogo y el consenso”.

“Así como el General San Martín prefirió no tomar parte de las disputas internas entre argentinos, quienes tenemos responsabilidad institucional hoy debemos trabajar por encima de cualquier diferencia, priorizando la calidad de vida de nuestra gente”, remarcó.

Para Canteros, “la gestión del gobernador Gustavo Valdés mantiene esos objetivos priorizando medidas para proteger a los correntinos, una constante en nuestra administración que lleva tranquilidad a la gente y consolida la paz social”.

“Es positivo que nuestro representante en la política internacional esté presente en los actos en honor al Libertador en su tierra natal, porque la figura de San Martín y sus hazañas militares han alcanzado una gravitación histórica que identifica a nuestro país ante el mundo”, destacó el vicegobernador.

Faurie: “La definición a través del voto es si queremos un nación que defienda la libertad”

El ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la Nación, el Canciller Jorge Faurie, en el marco de las circunstancias que vive el país, señaló: “Nosotros tenemos por delante una definición clara que la hacemos a través del voto, (en el sentido de) si queremos una nación que defienda la libertad y los valores que cada uno tiene y el disenso, y sobre todo una nación constructiva y productiva y para poder hacerlo, tenemos que ser una nación que esté abierta al mundo”.

Destacó “lo que nos dio San Martín que luchó junto a Belgrano, para darnos independencia para comerciar y vincularnos con el mundo para el beneficio de nuestros pueblos”. También resaltó la “determinación para enfrentar la adversidad, cuando San Martín tuvo por delante la cordillera de los Andes, no se arrodilló y fue una de las hazañas militares más grandes de la historia”.