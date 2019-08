Judiciales esperan avancen las gestiones por partidas

Los representantes del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Corrientes (Sitraj) solicitaron nuevamente al presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Eduardo Rey Vázquez, una actualización salarial, en función del contexto inflacionario. Sin embargo, el pedido está sujeto a la habilitación de más partidas al Poder Judicial. Hasta ayer, no hubo confirmación oficial sobre esta posibilidad, pero se mantienen expectantes ante gestiones con el Ejecutivo.

La comisión directiva del Sitraj se reunió la semana pasada con el titular de la Corte Provincial. Fue una segunda audiencia con la autoridad del máximo tribunal. Allí se solicitó una actualización salarial, en medio de un contexto inflacionario que golpea el poder adquisitivo de los trabajadores. El gremio asentó que solicitaron un 20 por ciento de mejora como piso, dada la crisis cambiaria, tras las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso).

Pero el escenario de un aumento está sujeto a la habilitación de más partidas desde el Ejecutivo provincial al Poder Judicial. Sucede que, en los últimos años, el Superior Tribunal prepara y remite al palacio de Hacienda su anteproyecto de presupuesto, el cual, finalmente, registra reducciones en el proyecto de ley que luego se debate y sanciona en la Legislatura. Y, al cierre del ejercicio, se solicitan refuerzos de partidas al Ejecutivo.

Esto fue una modalidad de financiamiento que se observó tanto durante la gestión del ex mandatario Ricardo Colombi, como en la actual. Ahora se suma un contexto de corrida cambiaria que genera desajustes en las proyecciones de toda administración.

Por el momento, según informaron a El Litoral desde el gremio, no tuvieron novedades sobre la posibilidad de una actualización salarial, ni de la habilitación de partidas. “Estimamos que la semana próxima podríamos tener novedades”, dijo a este diario el secretario general, Telmo Fernández.

“Somos conscientes de la situación en todas las provincias”, expresó el sindicalista, en referencia tanto del contexto electoral como económico, el cual, también requiere contemplación para los asalariados. Sin embargo, no se descarta una audiencia entre las autoridades de ambos poderes del Estado provincial la semana entrante.

En julio, el Sitraj remitió un pedido de aumento salarial del 20 por ciento. Luego, fue recibido por el presidente del STJ. En dicho escrito, señalaron que la Corte provincial resolvió, mediante acuerdo extraordinario, mejoras únicamente para la primera parte del año, abonándose un aumento del 10 por ciento en el mes de marzo y otro de 10 por ciento para el mes de julio. Este 20 por ciento quedó desfasado en un contexto inflacionario, en el que se prevé un acumulado superior al 26 por ciento en el NEA.