Varias provincias analizan gestiones para morigerar el costo fiscal de medidas nacionales

El Gobierno Nacional anunció varias medidas para intentar paliar la inflación y la reducción del poder adquisitivo de asalariados, y llevar un alivio a las Pymes. Sin embargo, esto tendrá un impacto fiscal que se coparticipa.

Por ello, representantes de varias provincias, manifestaron su preocupación por sus arcas. Las provincias dejarán de recibir 29.654 millones de pesos hasta fin de año, según un informe de la Comisión Federal de Impuestos (CFI), que integran los ministros de Economía y Hacienda de todas las provincias y la Nación que publicó ayer el diario La Nación.

El monto equivale al 57 por ciento del costo fiscal total de las medidas, que los jefes de Hacienda calcularon en 51.800 millones de pesos, de acuerdo con lo publicado por el matutino porteño.

Según el documento del CFI, la Nación perderá el 35,03 por ciento de ese total, 18.146 millones de pesos, y el resto se reparte entre la seguridad social, el fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la Afip. Vale aclarar que este cálculo de las provincias no incluye el impacto de la eliminación del IVA para 14 alimentos que el presidente de la Nación, Mauricio Macri anunció en la semana.

Con respecto a Ganancias, tendrá un impacto porque el 100 por ciento se coparticipa a las provincias. En cuanto al monotributo, el 30 por ciento, es para las provincias y el 70 por ciento para Anses. En tanto, el 89 por ciento del IVA se redirecciona a las jurisdicciones subnacionales y el 11 por ciento, a seguridad social.

Este escenario, conllevó a que varios Gobernadores, en su mayoría peronistas, solicitasen al Gobierno Nacional un sistema de compensación. Ello, a través de los respectivos ministros de Hacienda y de Economía de sus jurisdicciones.

Una de las posibilidades que se barajaban era un mecanismo similar al que se instrumentó cuando la Nación eliminó el Fondo Federal Solidario, más conocido como Fondo Sojero, según informaron desde el Gobierno de San Juan en conferencia de prensa. Entonces, se decidió repartir más de 4.125 millones de pesos.

Las gestiones deberán ser reencauzadas al nuevo ministro de Hacienda, Hernán Lacunza. Se prevé, no obstante, que la próxima reunión del Consejo de Responsabilidad Fiscal, que se realizará la semana entrante, será una oportunidad para evaluar estas medidas.

“Primero hay que llegar a un gran acuerdo nacional con un cambio drástico de una política económica que sistemáticamente ha priorizado a los intereses de renta especulativa y financiera y no a los sectores de producción, crecimiento y empleo”, dijo el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, quien se reunió con su par de Misiones, Hugo Passalacqua. “El ingreso estimativo que se perdería la provincia a raíz de este anuncio presidencial es de 1.373 millones de pesos”, dijo el ministro de Hacienda de Chaco, Cristian Ocampo.