Encuentro nacional de “Hijos” convergió en una marcha hacia el ex RI9

Integrantes de la red nacional de la agrupación Hijas e Hijos por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (Hijos) y otras organizaciones de derechos humanos se movilizaron ayer hacia el ex Regimiento de Infantería 9, en el marco de un encuentro nacional que se realizará hasta hoy tanto en Corrientes como en Resistencia. El objetivo de la convocatoria regional fue debatir “respecto de la coyuntura actual en materia de derechos humanos y definir acciones”.

Como es usual en estos encuentros, se realizó una movilización a modo de cierre, que en esta edición tuvo como destino el ex RI9, desde el anfiteatro José Hernández. La elección del lugar no fue solamente por su condición de ex centro de detención clandestino, si no que actualmente el Gobierno nacional “permite la venta del predio para negocios inmobiliarios”, según indicaron desde la organización. En la marcha se exigió “el inicio del juicio conocido como RI9 2, que continuará relatando los hechos oscuros acontecidos durante la dictadura cívico militar”.

Asimismo, durante el encuentro en Resistencia se debatió sobre un temario basado en torno al estancamiento de las causas de lesa humanidad, “que si bien continúan, lo hacen en un proceso más lento”; y “el sobreseimiento de los cómplices civiles”, entre otros tópicos afines.