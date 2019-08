El puntero Cambá Cuá clausuró la fecha con una victoria más

No hay con qué darle a Cambá Cuá, que ayer concretó su decimocuarta victoria en el certamen de Primera División A, que lidera holgadamente con 44 puntos en sus bolsillos. Por la decimoséptima fecha del torneo Oficial de la Liga Correntina de Fútbol derrotó a Huracán Corrientes por 3 a 1 en un partido disputado en cancha de Ferroviario.

Si bien el Rojo fue lapidario para redondear el triunfo, por momentos el partido le presentó un escenario muy complicado a los dirigidos por Walter Zacarías. Fue entonces cuando entró a tallar la seguridad del arquero Joaquín Vallejos, de atajes importantísimos, y también la fortuna, ya que el Globito estrelló dos remates en los postes.

El primero de estos sacudones ocurrió a los 28 minutos, cuando Mauricio Roca sacó un disparo cruzado que se estrelló en la base del poste izquierdo de Vallejos, hubo un rebote que capturó Rodrigo Lannuzzi, aunque su disparo se fue desviado.

A los 39 minutos respondió Cambá Cuá, que directamente concretó en el marcador: Fernando González ejecutó un tiro libre, que se desvió en la barrera de Huracán, entonces la acción derivó en los pies de Gustavo Ojeda, que cedió para Víctor Montiel y el centro del “Monito” terminó en un anticipo goleador de Diego Coronel, para un nuevo gol del defensor que la semana pasada dijo presente con un tanto ante San Marcos.

Así se clausuró el primer tiempo. En la reanudación, Huracán vivió su mejor tramo del juego pero el poste izquierdo le negó el gol a Alberto Quevedo, y Vallejos se destacó con un par de intervenciones claves.

De a poco el Rojo retomó las riendas del juego y se tornó más peligroso en ataque tras el ingreso de Adrián Acevedo. A los 31 minutos fue Acevedo quien no dio por muerta una pelota que envío Nahuel Galarza, el atacante se hizo un hueco y conectó un centro al segundo palo y por allí ingresó “Gusti” Ojeda para estirar la brecha.

Huracán descontó a los 34 minutos, tras una infracción de Montiel sobre Lucas Gómez Ríos, y en la ejecución del penal el mediocampista Hugo Lugo no le dio chances a Vallejos.

Al rato Galarza fue a luchar una pelota con el arquero Juan Duete Vázquez y el árbitro Gerardo Martínez Sandoval marcó la pena máxima, aunque Diego Monzón desvió su remate a los 37 minutos.

Aunque no hubo margen para la reacción del Azulgrana, ya que a los 39 tras una buena intervención de Galarza, y aprovechando el ancho de la cancha, luego de un centro al sector opuesto, apareció por la izquierda César Solís y con empujarla nomás le bastó para completar la estampida y decretar el 3 a 1 definitivo del absoluto puntero liguista.