El sóftbol sumó una nueva medalla de oro para Argentina

El seleccionado de sóftbol, reciente campeón mundial, ganó ayer la novena medalla de oro para Argentina en los Juegos Panamericanos de Lima, al derrotar en la final a Estados Unidos por 5 a 0.

El equipo, dirigido por el entrerriano Julio Gamarci, logró su séptimo triunfo consecutivo: 4-3 con México, 1-0 con Venezuela, 3-0 con Estados Unidos, 8-1 con Cuba, 13-0 con Perú, y 7-0 con Estados Unidos.

El equipo “albiceleste” se consagró campeón del mundo en República Checa al doblegar en la final a Japón por 3-2

Sobre el cierre de la jornada, la cordobesa Leonela Sánchez se adjudicó la décima medalla de oro para la delegación argentina al vencer en la final entre 54 y 57 kilogramos a la brasileña Jucielen Cerqueira en fallo dividido.

Por su parte, la tiradora Fernanda Russo obtuvo la medalla de bronce en la competencia de 10 metros rifle de aire y, de esta manera, se aseguró la plaza olímpica para los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“Es lo que vine a buscar. Me hubiera gustado que fuera de otra forma, porque había ganado medalla de plata en Toronto, pero lo importante es que nos vamos a Tokio. No lo puedo creer todavía”, manifestó una emocionada Russo, que no pudo repetir la actuación de hace cuatro años en Canadá, pero consiguió pasaje a Tokio. La medalla dorada fue para la estadounidense Alison Weisz (249,4 puntos) y la plateada fue para su compatriota Minden Miles (246,4).

En otros resultados, el seleccionado argentino de básquetbol masculino superó en tiempo suplementario a República Dominicana por 102 a 97 en Lima, en el marco de la segunda fecha de la zona B.

Argentina continuará hoy en su camino contra México, a las 13.30, y buscará el primer puesto de la zona B.

Mientras que el equipo argentino masculino Sub23 de fútbol cayó ayer por 2 a 1 ante su par de México por la segunda jornada del grupo A.

En vóley masculino, Argentina venció a Perú 3 a 0 y en hóckey masculino goleó a Trinidad y Tobago 6 a 0. Por último, el boxeo sumó una medalla de bronce con la actuación de Ramón Quiroga en peso mosca (52 kg).