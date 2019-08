Rigen beneficios impositivos para pymes

Existe una serie de beneficios impositivos vigentes para las pequeñas y medianas empresas. Desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Corrientes aconsejan interiorizarse y aprovechar las opciones disponibles.

“Aquellos que actualmente no están usufructuando dichos beneficios, están a tiempo de hacerlo”, señalaron desde la entidad, además de recomendar que se asesoren con un contador matriculado sobre los beneficios fiscales a los que se pueden acceder.

“Asesórese sobre la situación de su empresa para no desaprovechar las pocas oportunidades que hay de lograr un ahorro en temas impositivos que tan costoso resulta en épocas de crisis como la que atravesamos actualmente”, plantean.

Entre los beneficios vigentes se encuentran los créditos. El Banco Nación posee una línea para microempresas que permite adquirir equipamiento y realizar distintas inversiones.

Otra facilidad tiene que ver con el pago del Iva a 90 días y certificado de no retención. Los interesados pueden acceder cuando estén realizando su inscripción como pyme en Afip. Una vez adentro del servicio “Pymes” deben hacer clic en el casillero que se encuentra al lado del beneficio y seleccionar la opción “sí”. De esta manera, es posible aprobar o rechazar la solicitud del beneficio en el servicio de e-ventanilla.

También podrán solicitar el certificado de no retención de IVA cuando cuando sus declaraciones juradas tengan un saldo a favor durante dos períodos fiscales consecutivos anteriores al pedido.

Otra alternativa tiene que ver con la compensación del impuesto al cheque en el pago de ganancias. “Si tenés una micro o pequeña empresa, podés compensar en el pago de Ganancias el 100% del impuesto al cheque, y si tenés una empresa industrial mediana tramo 1, el 50%”, precisaron.

La compensación se puede hacer a través del Formulario F798 en Siap o en la declaración jurada.

Si se registra la pyme, se accede además a la eliminación del impuesto a la ganancia mínima presunta. Del mismo modo, “si tenés una micro empresa de comercio quedás excluido de los regímenes de retención del IVA y del impuesto a las ganancias sobre las operaciones que realices con tarjeta de crédito o débito. Para solicitar este beneficio, tenés que exhibir el certificado pyme ante el respectivo agente de retención”, informaron.

Por último, la flexibilización de los embargos es una medida impulsada en la reforma tributaria que incorpora la figura de la dación en pago para las deudas impositivas, mecanismo que permite utilizar los fondos embargados para cancelar el embargo. El trámite se puede gestionar a través de la página web de la Afip y, luego de realizado el pago, quedará resuelto en las 48 horas posteriores.

Cuándo solicitar

Por último, explicaron que “cuando estés realizando el registro podés solicitar el pago de IVA a 90 días”. Además, “en este momento se te activa de forma automática la exención del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta”.

En el cuarto mes posterior al cierre del ejercicio, se puede solicitar el acceso al Régimen de Fomento a las Inversiones y cuando se realice la declaración jurada de ganancias (quinto o sexto mes, dependiendo de tu condición), la pyme tiene que declarar la compensación del impuesto al cheque.

De acuerdo a la página de la Afip, “podés solicitar el certificado de no retención de IVA cuando tengas dos saldos de IVA a favor.

Si tenés una microempresa de comercio y querés acceder a la reducción de retenciones tenés que presentar el certificado ante el respectivo agente de retención cada vez que te recategorices”.