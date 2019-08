Para Macri hay que ir por una segunda etapa para hacer las cosas que faltan

Luego de recorrer las obras del centro administrativo del barrio San Benito y de encabezar los festejos por los 150 años del Colegio Nacional, Mauricio Macri llegó al estadio de las 1536 Viviendas. Allí lideró el encuentro de Juntos por el Cambio con candidatos y dirigentes de toda la región.

"Ya son 12 las veces que visito Corrientes como presidente y destaco siempre el cariño de la gente", comenzó. Luego saludó a los dirigentes de cada provincia.

"Queremos transmitirle a los argentinos las ganas y el optimismo que tenemos para seguir buscando todo lo que nos falta, pero reconociendo todo lo que logramos hasta el momento. Tenemos que emprender la segunda etapa", dijo el presidente. También enumeró obras que están realizando en la región, especialmente en materia de rutas.

Gracias por bancar en este período tan duro, neceistamos que sigan siendo protagonistas. Esta Argentina que soñamos necesita que cada argentino sea protagonista. Así vamos a tener éxito", aseguró. Dijo además que su principal objetivo es el de generar un Estado que esté al servicio de la gente.

Pidió no volver al pasado y que en estas elecciones es fundamental votar para avanzar. "Este cambio no puede parar. Tenemos que ser parte del mundo y tenemos con qué. Podemos producir las cosas que el mundo necesita. El país que soñamos no está en el pasado, está en el futuro", manifestó.