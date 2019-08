Alberto Fernández prometió "desdolarizar las tarifas"

El precandidato a presidente por el Frente de Todos, Alberto Fernández, anunció en Córdoba que si accede a la presidencia va a "desdolarizar las tarifas" y pronosticó que el dólar en diciembre "va a costar un 25 por ciento más".



En una conferencia de prensa en la ciudad cordobesa de Bell Ville, el ex jefe de Gabinete de Néstor Kirchner, advirtió que "no es posible que haya un sector de la economía tan importante como la energía dolarizada en un país que produce y consume en pesos".



Fernández, en el marco de la campaña electoral, afirmó también que "no tiene sentido que tengamos luz si las pequeñas y medianas empresas no pueden pagar".



"Hoy leía que cayó el consumo de luz y Edesur ganó no sé cuántos millones de pesos, eso es que el negocio es para unos pocos", consideró el postulante.



En ese sentido, manifestó su "preocupación" al sostener que el Gobierno de Mauricio Macri aún no aumentó lo que tiene previsto para este año en materia de tarifas y dijo que lo va a hacer después de las elecciones nacionales.



Fernández advirtió que el dólar en diciembre "va a costar un 25 por ciento más" y manifestó que ese porcentaje va a impactar en igual cifra en las tarifas.



El precandidato a presidente estuvo acompañado en la conferencia de prensa por el jefe del bloque de senadores nacionales del peronismo y presidente del Partido Justicialista de Córdoba, Carlos Caserio, el diputado nacional Felipe Solá, intendentes y dirigentes de localidades del centro y sudeste de la provincia.